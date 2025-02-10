Jadwal Lengkap Piala Asia U-20 2025: Timnas Indonesia U-20 Hadang Iran U-20 hingga Juara Bertahan Uzbekistan U-20!

JADWAL lengkap Piala Asia U-20 2025 menarik untuk diketahui. Sebab ada 16 negara, termasuk Timnas Indonesia U-20 yang berusaha keras mengeluarkan permainan terbaik mereka demi bisa lolos semifinal dan juara.

Mengapa menargetkan semifinal? Karena hanya empat tim terbaik di Piala Asia U-20 2025 yang berhak mendapatkan tiket ke Piala Dunia U-20 2025.

Karena itulah, pasukan Indra Sjafri juga menargetkan bisa lolos hingga ke semifinal pada turnamen yang digelar di Shenzhen, China, pada 12 Februari-1 Maret 2025 tersebut. Di kompetisi tersebut, skuad Garuda Nusantara akan bertarung di Grup C.

1. Bertarung di Grup C

Perjalanan fase grup Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025 tidak akan mudah. Pasalnya bisa dikatakan tim asuhan Indra Sjafri itu berada di grup neraka.

3 Pemain Abroad Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025

Bagaimana tidak, di Grup C tersebut Timnas Indonesia U-20 akan melawan Iran, Uzbekistan, hingga Yaman. Di antara tiga nama itu, mungkin hanya Yaman lawan yang sedikit lebih mudah.

Sementara Iran berstatus negara yang sudah empat kali juara di Piala Asia U-20 ((1973, 1974, 1975, 1976). Lalu Uzbekistan merupakan juara bertahan usai berjaya di Piala Asia U-20 2023.

Jadi, alasan itulah yang membuat Timnas Indonesia U-20 diprediksi tidak akan mudah melewati Grup C Piala Asia U-20 2025. Nantinya pun hanya dua tim terbaik di masing-masong grup yang berhak lolos ke babak perempatfinal.