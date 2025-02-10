Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025 di RCTI

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025 sudah dirilis. Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan AFC, laga dilangsungkan di Kota Shenzhen, China, pada Kamis 13 Februari 2025 pukul 18.30 WIB dan live di RCTI.

1. Indonesia dan Iran Tak Bisa Diremehkan di Piala Asia U-20 2025

Timnas Indonesia U-20 dan Timnas Iran U-20 merupakan dua dari sekian negara yang pernah juara Piala Asia U-20. Timnas Iran U-20 tercatat pernah empat kali menjadi kampiun ajang dua tahunan ini.

Sementara Timnas Indonesia U-20 merupakan jawara Piala Asia U-20 1961. Di Piala Asia U-20 2025, kekuatan Timnas Indonesia U-20 dan Timnas Iran U-20 pun tak bisa diremehkan begitu saja.

Baik Timnas Indonesia U-20 dan Timnas Iran U-20 sama-sama lolos Piala Asia U-20 2025 dengan status juara grup. Timnas Indonesia U-20 finis sebagai juara Grup F di atas Yaman, Maladewa dan Timor Leste.

Sementara Iran U-20, berhasil melibas India, Mongolia dan Laos. Fakta ini menunjukan Timnas Indonesia U-20 dan Timnas Iran U-20 siap menggebrak ajang dua tahunan ini.

2. Komposisi Pemain Timnas Indonesia U-20 dan Timnas Iran U-20

Bagaimana dengan komposisi pemain kedua tim? Timnas Indonesia U-20 mayoritas diperkuat pemain-pemain yang menjadi pemain andalan klub Liga 1 2024-2025. Beberapa di antaranya Kadek Arel yang menjadi bek andalan Bali United, Iqbal Gwijangge (Barito Putera), Toni Firmansyah (Persebaya Surabaya) hingga kapten Dony Tri Pmaungkas (Persija Jakarta).

Timnas Indonesia U-20 juga berkekuatan tiga pemain abroad. Mereka ialah Welber Jardim (Sao Paulo U-18), Jens Raven (FC Dordrecht U-21) dan Marselinus Ama Ola (UD Logrones B). Hal yang sama juga dilakukan Timnas Iran U-20.