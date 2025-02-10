JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025 sudah dirilis. Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan AFC, laga dilangsungkan di Kota Shenzhen, China, pada Kamis 13 Februari 2025 pukul 18.30 WIB dan live di RCTI.
Timnas Indonesia U-20 dan Timnas Iran U-20 merupakan dua dari sekian negara yang pernah juara Piala Asia U-20. Timnas Iran U-20 tercatat pernah empat kali menjadi kampiun ajang dua tahunan ini.
Sementara Timnas Indonesia U-20 merupakan jawara Piala Asia U-20 1961. Di Piala Asia U-20 2025, kekuatan Timnas Indonesia U-20 dan Timnas Iran U-20 pun tak bisa diremehkan begitu saja.
Baik Timnas Indonesia U-20 dan Timnas Iran U-20 sama-sama lolos Piala Asia U-20 2025 dengan status juara grup. Timnas Indonesia U-20 finis sebagai juara Grup F di atas Yaman, Maladewa dan Timor Leste.
Sementara Iran U-20, berhasil melibas India, Mongolia dan Laos. Fakta ini menunjukan Timnas Indonesia U-20 dan Timnas Iran U-20 siap menggebrak ajang dua tahunan ini.
Bagaimana dengan komposisi pemain kedua tim? Timnas Indonesia U-20 mayoritas diperkuat pemain-pemain yang menjadi pemain andalan klub Liga 1 2024-2025. Beberapa di antaranya Kadek Arel yang menjadi bek andalan Bali United, Iqbal Gwijangge (Barito Putera), Toni Firmansyah (Persebaya Surabaya) hingga kapten Dony Tri Pmaungkas (Persija Jakarta).
Timnas Indonesia U-20 juga berkekuatan tiga pemain abroad. Mereka ialah Welber Jardim (Sao Paulo U-18), Jens Raven (FC Dordrecht U-21) dan Marselinus Ama Ola (UD Logrones B). Hal yang sama juga dilakukan Timnas Iran U-20.