TIMNAS Indonesia U-20 resmi mencetak sejarah jelang turun di Piala Asia U-20 2025 yang berlangsung di China pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Disebut mencetak sejarah karena untuk pertama kalinya, Timnas Indonesia U-20 bermodalkan pemain abroad lebih dari satu orang di ajang dua tahunan tersebut.
Di Piala Asia U-20 2025, Timnas Indonesia U-20 berkekuatan tiga pemain abroad. Sebut saja Marselinus Ama Ola (UD Logrones B), Jens Raven (FC Dordrecht U-21) dan Welber Jardim (Sao Paulo U-18). Jumlahnya bisa menembus lima nama jika Dion Markx (Top Oss) dan Tim Geypens (FC Emmen) bisa dinaturalisasi lebih cepat sebelum pendaftaran pemain ditutup.
Biasanya, paling banyak jumlah pemain abroad Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 hanya berkekuatan satu nama saja. Ambil contoh di Piala Asia U-20 2018 (saat itu bernama Piala Asia U-19), Timnas Indonesia U-19 berkekuatan satu nama pemain abroad yakni Egy Maulana Vikri (Lechia Gdansk).
Sementara di Piala Asia U-20 2023, ada Ronaldo Kwateh yang baru saja gabung klub Liga Turki, Bodrumspor. Apakah dengan banyaknya pemain abroad di skuad, Timnas Indonesia U-20 bisa melaju jauh di Piala Asia U-20 2025?
Timnas Indonesia U-20 telah tampil 19 kali di Piala Asia U-20 (total 20 kali termasuk Piala Asia U-20 2025). Semenjak Piala Asia U-20 pertama kali digelar pada 1960, pencapaian terbaik skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- adalah menjadi juara (edisi 1961).
Saat itu, Timnas Indonesia U-20 menjadi juara bersama dengan Burma U-20 (sekarang disebut Myanmar U-20). Timnas Indonesia U-20 dan Burma U-20 dinobatkan juara bersama karena skor sama kuat 0-0 di waktu normal.
Laga tidak dilanjutkan ke babak tambahan karena saat itu belum mengenal format extra time. Selain menjadi juara, Timnas Indonesia U-20 pernah finis runner-up pada edisi 1967 dan 1970.