Timnas Indonesia U-20 Resmi Cetak Sejarah di Piala Asia U-20 2025

TIMNAS Indonesia U-20 resmi mencetak sejarah jelang turun di Piala Asia U-20 2025 yang berlangsung di China pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Disebut mencetak sejarah karena untuk pertama kalinya, Timnas Indonesia U-20 bermodalkan pemain abroad lebih dari satu orang di ajang dua tahunan tersebut.

1. Timnas Indonesia U-20 Berkuatan Tiga Pemain Abroad di Piala Asia U-20 2025

Di Piala Asia U-20 2025, Timnas Indonesia U-20 berkekuatan tiga pemain abroad. Sebut saja Marselinus Ama Ola (UD Logrones B), Jens Raven (FC Dordrecht U-21) dan Welber Jardim (Sao Paulo U-18). Jumlahnya bisa menembus lima nama jika Dion Markx (Top Oss) dan Tim Geypens (FC Emmen) bisa dinaturalisasi lebih cepat sebelum pendaftaran pemain ditutup.

3 pemain abroad Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025. (Foto: Okezone)

Biasanya, paling banyak jumlah pemain abroad Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 hanya berkekuatan satu nama saja. Ambil contoh di Piala Asia U-20 2018 (saat itu bernama Piala Asia U-19), Timnas Indonesia U-19 berkekuatan satu nama pemain abroad yakni Egy Maulana Vikri (Lechia Gdansk).

Sementara di Piala Asia U-20 2023, ada Ronaldo Kwateh yang baru saja gabung klub Liga Turki, Bodrumspor. Apakah dengan banyaknya pemain abroad di skuad, Timnas Indonesia U-20 bisa melaju jauh di Piala Asia U-20 2025?

2. Kiprah Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20

Timnas Indonesia U-20 telah tampil 19 kali di Piala Asia U-20 (total 20 kali termasuk Piala Asia U-20 2025). Semenjak Piala Asia U-20 pertama kali digelar pada 1960, pencapaian terbaik skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- adalah menjadi juara (edisi 1961).

Saat itu, Timnas Indonesia U-20 menjadi juara bersama dengan Burma U-20 (sekarang disebut Myanmar U-20). Timnas Indonesia U-20 dan Burma U-20 dinobatkan juara bersama karena skor sama kuat 0-0 di waktu normal.

Laga tidak dilanjutkan ke babak tambahan karena saat itu belum mengenal format extra time. Selain menjadi juara, Timnas Indonesia U-20 pernah finis runner-up pada edisi 1967 dan 1970.