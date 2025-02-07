Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara yang Disegani Media Australia di Piala Asia U-20 2025, Nomor 1 Timnas Indonesia U-20!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |16:15 WIB
3 Negara yang Disegani Media Australia di Piala Asia U-20 2025, Nomor 1 Timnas Indonesia U-20!
Timnas Indonesia U-20 merupakan salah satu negara yang disegani media Australia di Piala Asia U-20 2025 (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT tiga negara yang disegani media Australia di Piala Asia U-20 2025. Nomor satu jelas Timnas Indonesia U-20!

Piala Asia U-20 2025 akan digelar di Shenzhen, China, pada 12 Februari hingga 1 Maret. Sebanyak 16 tim akan berebut titel juara plus empat tiket ke Piala Dunia U-20 2025 di Cile akhir tahun nanti.

Logo AFC

Jelang turnamen itu, media Australia The Roar mengulas kekuatan tiga negara yang diprediksi patut disegani. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

3 Negara yang Disegani Media Australia di Piala Asia U-20 2025

3. Timnas Yordania U-20

Timnas Yordania U-20 vs Timnas India U-20 (Foto: Youtube/PSSI TV)

Australia tergabung di Grup A bersama tuan rumah Timnas China U-20, Timnas Kirgistan U-20, dan Timnas Qatar U-20. Kendati begitu, media tersebut sama sekali tidak menganggap rival di grup sebagai hadangan.

The Roar malah mengulas calon lawan di babak gugur. Salah satunya adalah Timnas Yordania U-20 yang ada di Grup B. Mereka menganggap tim ini bisa jadi penghambat di perempatfinal nanti.

2. Timnas Korea Utara U-20

Timnas Malaysia U-20 vs Korea Utara U-20 berakhir 0-0 @FAM_Malaysia

Serupa dengan Yordania, negara ini tergabung di Grup B. Dua tim lainnya adalah Timnas Irak U-20 serta Timnas Arab Saudi U-20. Bukan tidak mungkin, Korea Utara akan finis sebagai runner-up.

Maka dari itu, Australia menilai Chollima berpotensi menjadi pengganjal. Apalagi, kekuatan Korea Utara sangat sulit untuk dimonitor.

 

