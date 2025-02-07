Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Evandra Florasta yang Sempat Kesulitan hingga Kaget Masuk Skuad Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |10:45 WIB
Pemain Timnas Indonesia U-20, Evandra Florasta. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemain Bhayangkara FC, Evandra Florasta mengaku sempat kesulitan beradaptasi dengan latihan dan permainan Timnas Indonesia U-20 yang begitu intens. Namun, berkat kerasnya, Evandra justru dipercaya Indra Sjafri untuk memperkuat Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025.

Evandra merupakan satu dari tiga wajah baru di Timnas Indonesia U-20 arahan Indra Sjafri. Adapun dua pemain lainnya adalah Fava Sheva Rustanto dan Aulia Rahman.

Ketiga pemain ini sukses menggusur nama-nama lama seperti Riski Afrisal, Arkhan Kaka, dan Meshaal Hamzah. Terpilihnya Evandra cukup mengejutkan.

Pasalnya, Evandra merupakan salah satu pemain andalan di skuad Timnas Indonesia U-17. Namun, anak didik Nova Arianto itu berhasil memikat hati Indra Sjafri sehingga mendapat kesempatan promosi ke Garuda Nusantara –julukan Timnas Indonesia U-20.

1. Kaget Bisa Gabung Timnas Indonesia U-20

Evandra Florasta. PSSI
Evandra Florasta. PSSI

Evandra pun mengaku kaget dan merasa tidak percaya diri ketika tahu dirinya dipanggil ke pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20. Dia juga memikirkan nasibnya di Garuda Muda. Untungnya, Nova mendukung penuh anak asuhnya itu untuk menjalani TC tersebut.

“Jujur saya awal-awal dipanggil TC U-20, saya kaget dan minder,” kata Evandra kepada wartawan termasuk Okezone beberapa hari lalu, dikutip Jumat (7/2/2025).

“Setelah itu saya komunikasi dengan langsung WA (Whatsapp) coach Nova kalau saya dipanggil U-20 dan Coach Nova nge-ACC. Alhamdulillah nge-ACC,” sambungnya.

 

