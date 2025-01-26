Penyebab Unggul FC Kalah Dramatis 2-3 dari Kuda Laut Nusantara di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025

PENYEBAB Unggul FC kalah dramatis 2-3 dari Kuda Laut Nusantara di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 terungkap. Kekalahan itu terjadi dalam lanjutan pekan keempat.

Pelatih kepala Unggul FC Malang, Joao Almeida, kecewa mendapati Unggul FC kalah dari tim promosi Kuda Laut Nusantara (KLN). Dia menyebut timnya bermain lamban di awal laga dan tak bisa memegang kendali permainan.

1. Unggul FC Tumbang

Ya, pil pahit harus ditelan Unggul FC. Mereka tumbang dengan skor 3-2 dalam laga lanjutan pekan keempat Pro Futsal League (PFL) Indonesia 2024-2025.

Pertandingan sengit di GOR Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari 2025. Pada babak pertama, KLN membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Afif Rizky pada menit ke-16.

Namun, Unggul FC Malang langsung merespons dan berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Wellington di menit ke-20. Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama usai, mencerminkan ketatnya duel di lapangan.

Memasuki babak kedua, KLN kembali unggul lewat gol Agung Pandega di menit ke-27. Unggul FC Malang yang tampil agresif tak butuh waktu lama untuk kembali menyamakan skor, kali ini lewat gol bunuh diri pemain KLN.

Skor imbang 2-2 membuat tensi pertandingan semakin tinggi, dengan kedua tim saling menyerang untuk mencari gol kemenangan.

Gol penentu akhirnya datang di menit ke-40 melalui aksi Yogi Saputra, yang memastikan kemenangan KLN. Gol tersebut menjadi klimaks dari pertandingan sengit ini, sekaligus membawa KLN pulang dengan tiga poin tambahan.