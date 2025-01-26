Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Klik di Sini! Link Live Streaming Barcelona vs Valencia di Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 26 Januari 2025 |12:00 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming Barcelona vs Valencia di Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+
Para pemain Barcelona kala berlaga. (Foto: Barcelona)
A
A
A

LINK live streaming Barcelona vs Valencia di Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+ akan diulas dalam artikel ini. Laga seru itu akan digelar di Stadion Olimpiade Lluis Companys pada Senin 27 Januari 2025 pukul 03.00 WIB.

Ya, Barcelona siap berhadapan dengan Valencia dalam laga lanjutan Liga Spanyol 2024-2025. Barcelona yang ingin kembali ke jalur kemenangan akan memberikan performa terbaiknya di hadapan Cules. Anda juga dapat streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Hasil Real Madrid vs Barcelona di final Piala Super Spanyol 2025

Barcelona Manfaatkan Laga Kandang

Blaugrana yang bertekad untuk merebut posisi puncak, akan memanfaatkan laga kandang ini untuk mengantongi 3 poin penting. Dengan begitu, mereka dapat bersaing untuk berada di puncak klasemen!

Sedangkan Valencia yang berhasil meraih kemenangan di laga sebelumnya, tampil dengan penuh percaya diri. Mereka siap memberikan kejutan menarik di atas lapangan hijau.

Jadwal Barcelona vs Valencia di Vision+:

Tanggal: Senin, 27 Januari 2025

Kick-off: 03:00 WIB

Venue: Stadion Olimpiade Lluis Companys, Barcelona

Channel: beIN Sports 3 Vision+

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/46/3143434/xabi_alonso-6Ob4_large.jpg
2 Jebolan Barcelona yang Diangkut Xabi Alonso ke Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/46/3142374/simak_adu_gaji_xabi_alonso_sebagai_pelatih_bayer_leverkusen_dengan_real_madrid-vaOX_large.jpg
Adu Gaji Xabi Alonso sebagai Pelatih Bayer Leverkusen dengan Real Madrid, Bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3142171/denny_landzaat_sedih_carlo_ancelotti_meninggalkan_real_madrid-tjwP_large.jpg
Asisten Pelatih Timnas Indonesia Denny Landzaat Sedih Carlo Ancelotti Tinggalkan Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3141957/barcelona_menang_telak_3_0_atas_athletic_bilbao_di_pekan_terakhir_liga_spanyol_2024_2025-dw1L_large.jpg
Hasil Athletic Bilbao vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Menang 3-0, Blaugrana Tutup Musim dengan Brilian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/01/51/1639051/esports-sumbang-medali-di-asian-youth-games-2025-ketum-pb-esi-budi-gunawan-hasil-pembinaan-berjenjang-nnj.webp
Esports Sumbang Medali di Asian Youth Games 2025, Ketum PB ESI Budi Gunawan: Hasil Pembinaan Berjenjang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/sabar_karyaman_gutamamoh_reza_pahlevi_isfahani.jpg
Sabar/Reza Kunci Tiket ke BWF World Tour Finals usai Tembus Semifinal Hylo Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement