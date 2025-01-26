Klik di Sini! Link Live Streaming Barcelona vs Valencia di Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+

LINK live streaming Barcelona vs Valencia di Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+ akan diulas dalam artikel ini. Laga seru itu akan digelar di Stadion Olimpiade Lluis Companys pada Senin 27 Januari 2025 pukul 03.00 WIB.

Ya, Barcelona siap berhadapan dengan Valencia dalam laga lanjutan Liga Spanyol 2024-2025. Barcelona yang ingin kembali ke jalur kemenangan akan memberikan performa terbaiknya di hadapan Cules. Anda juga dapat streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Barcelona Manfaatkan Laga Kandang

Blaugrana yang bertekad untuk merebut posisi puncak, akan memanfaatkan laga kandang ini untuk mengantongi 3 poin penting. Dengan begitu, mereka dapat bersaing untuk berada di puncak klasemen!

Sedangkan Valencia yang berhasil meraih kemenangan di laga sebelumnya, tampil dengan penuh percaya diri. Mereka siap memberikan kejutan menarik di atas lapangan hijau.

Jadwal Barcelona vs Valencia di Vision+:

Tanggal: Senin, 27 Januari 2025

Kick-off: 03:00 WIB

Venue: Stadion Olimpiade Lluis Companys, Barcelona

Channel: beIN Sports 3 Vision+