Jadwal La Liga 2024-2025 Pekan Ke-21 di Vision+: Valladolid vs Real Madrid, Barcelona vs Valencia

VISION+ akan menayangkan 10 laga di pekan ke-21 La Liga 2024-2025, yang berlangsung pada Sabtu 25 Januari sampai Selasa 28 Januari 2025. Pertandingan-pertandingan sengit pun diprediksi akan tercipta, yang mana bisa disaksikan secara streaming channel beIN Sports Vision+ atau dengan klik di sini.

Pekan ini akan menghadirkan laga seru antara Atletico Madrid yang berada di posisi ke 2 dan siap untuk kembali ke jalur kemenangan saat berhadapan dengan Villareal yang optimis untuk naik ke papan atas klasemen pada Sabtu, (25/1). Sedangkan, pemilik puncak klasemen Real Madrid akan melakoni laga tandangnya melawan Valladolid pada Minggu (26/01) di Stadion Nuevo José Zorrilla.

Nantikan aksi memukau dalam gelaran La Liga 2024-2025. Saksikan pertandingan penuh konflik dan drama di ajang bergengsi Spanyol. Catat jadwal lengkapnya berikut:

Sabtu, 25 Januari 2025

02.55 WIB: Las Palmas vs Osasuna

19.55 WIB: Mallorca vs Real Betis

22.10 WIB: Atletico Madrid vs Villarreal

Skuad Real Madrid merayakan kemenangan 4-1 atas Las Palmas (Foto: La Liga)

Minggu, 26 Januari 2025

00.25 WIB: Sevilla vs Espanyol

02.55 WIB: Valladolid vs Real Madrid

19.55 WIB: Rayo Vallecano vs Girona

22.10 WIB: Real Sociedad vs Getafe