HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Liga Spanyol 2024-2025 Semalam: Real Madrid vs Las Palmas 4-1, Celta Vigo vs Athletic Bilbao 1-2

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |07:44 WIB
Hasil Liga Spanyol 2024-2025 Semalam: Real Madrid vs Las Palmas 4-1, Celta Vigo vs Athletic Bilbao 1-2
Real Madrid menang 4-1 atas Las Palmas di Liga Spanyol 2024-2025. (Foto: La Liga)
A
A
A

SEBANYAK empat laga pekan ke-20 Liga Spanyol 2024-2025 baru saja dimainkan pada Minggu 19 Januari 2025 hingga Senin (1/20/2025) dini hari WIB. Hasilnya sejumlah pertandingan menarik pun tercipta, seperti Real Madrid yang menang atas Las Palmas, hingga Athletic Bilbao yang sukses mencuri 3 poin di kandang Celta Vigo.

1. Real Madrid Menang atas Las Palmas

Menyambut Las Palmas di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid berhasil menang telak 4-1. Tie goal Madrid dicetak oleh brace Kylian Mbappe (18', 36'), Brahim Diaz (33'), dan Rodrygo Goes 57', Sementara Las Palmas have already seen membalas via Fabio Silva (1').

Ya, awalnya Madrid tertinggal lebih dulu gara-gara gol cepat Las Palmas. Namun, mereka mampu bangkit hingga akhirnya menang dengan skor 4-1.

Menariknya, Las Palmas sempat bermain dengan 10 pemain sejak menit 64 karena kartu merah Benito Ramirez. Namun, Madrid gagal memanfaatkan hal tersebut untuk menambah gol.

Real Madrid vs Las Palmas. (Photo: LaLiga)
Real Madrid vs Las Palmas. (Photo: LaLiga)

Terlepas dari itu, nyatanya Madrid tetap membawa 3 poin dari laga tersebut. Kini Madrid menguasai puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2024-2025 dengan 46 poin, unggul dua angka saja dari Atletico Madrid yang menempati urutan kedua.

 

Halaman:
1 2
      
