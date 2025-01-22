Klasemen Liga Champions 2024-2025 hingga Matchday Ketujuh: Liverpool Masih Peringkat Pertama, Barcelona Posisi 2

KLASEMEN Liga Champions 2024-2025 hingga matchday ketujuh masih dikuasai oleh Liverpool dengan total 21 poin. Sementara di belakang Liverpool masih ada Barcelona yang terus menempel dengan memiliki jarak tiga angka di antara mereka.

Seperti yang diketahui, Liga Champions 2024-2025 sudah memasuki matchday ketujuh pada Rabu (22/1/2025) dini hari WIB. Namun, baru sembilan laga yang dimainkan dan masih menyisakan 9 pertandingan lagi yang belum bermain.

Dari sembilan laga yang sudah bermain dini hari tadi, ada sejumlah partai menarik yang membuat klasemen Liga Champions 2024-2025 semakin seru. Seperti halnya Liverpool dan Barcelona yang kompak memetik kemenangan.

1. Liverpool Menang atas LOSC Lille

Pada matchday ketujuh Liga Champions 2024-2025, The Reds –julukan Liverpool– menjamu klub Prancis, LOSC Lille. Bermain di Stadion Anfield, tim asuhan Arne Slot itu sukses mengunci kemenangan dengan skor 2-1.

Liverpool vs LOSC Lille. Mohamed Salah. (Foto: UEFA)

Dua gol Liverpool dicetak oleh Mohamed Salah (34’) dan Harvey Elliot (67’). Sementara Lille hanya bisa membalas via Jonathan David (62’), serta kehilangan pemain Aissa Mandi di menit ke-59.

Berkat kemenangan itu, Liverpool masih menjaga rekor sempurna selalu menang di Liga Champions musim ini. Dengan tujuh kemenangan dari tujuh laga, Liverpool mantap di puncak klasemen dengan 21 poin.