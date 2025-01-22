Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Klasemen Liga Champions 2024-2025 hingga Matchday Ketujuh: Liverpool Masih Peringkat Pertama, Barcelona Posisi 2

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |05:45 WIB
Klasemen Liga Champions 2024-2025 hingga Matchday Ketujuh: Liverpool Masih Peringkat Pertama, Barcelona Posisi 2
Selebrasi Mohamed Salah usai cetak gol di laga Liverpool vs LOSC Lille. (Foto: UEFA)
A
A
A

KLASEMEN Liga Champions 2024-2025 hingga matchday ketujuh masih dikuasai oleh Liverpool dengan total 21 poin. Sementara di belakang Liverpool masih ada Barcelona yang terus menempel dengan memiliki jarak tiga angka di antara mereka.

Seperti yang diketahui, Liga Champions 2024-2025 sudah memasuki matchday ketujuh pada Rabu (22/1/2025) dini hari WIB. Namun, baru sembilan laga yang dimainkan dan masih menyisakan 9 pertandingan lagi yang belum bermain.

Dari sembilan laga yang sudah bermain dini hari tadi, ada sejumlah partai menarik yang membuat klasemen Liga Champions 2024-2025 semakin seru. Seperti halnya Liverpool dan Barcelona yang kompak memetik kemenangan.

1. Liverpool Menang atas LOSC Lille

Pada matchday ketujuh Liga Champions 2024-2025, The Reds –julukan Liverpool– menjamu klub Prancis, LOSC Lille. Bermain di Stadion Anfield, tim asuhan Arne Slot itu sukses mengunci kemenangan dengan skor 2-1.

Liverpool vs LOSC Lille. Mohamed Salah. (Foto: UEFA)
Liverpool vs LOSC Lille. Mohamed Salah. (Foto: UEFA)

Dua gol Liverpool dicetak oleh Mohamed Salah (34’) dan Harvey Elliot (67’). Sementara Lille hanya bisa membalas via Jonathan David (62’), serta kehilangan pemain Aissa Mandi di menit ke-59.

Berkat kemenangan itu, Liverpool masih menjaga rekor sempurna selalu menang di Liga Champions musim ini. Dengan tujuh kemenangan dari tujuh laga, Liverpool mantap di puncak klasemen dengan 21 poin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/261/3144966/psg_juara_liga_champions_2024_2025-DZP8_large.jpg
Daftar Top Klub Dunia yang Raih 1 Trofi Liga Champions, PSG Jadi yang Paling Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/261/3144139/luis_enrique-j086_large.jpg
Kisah Luis Enrique, Pelatih PSG yang Ternyata Seorang Pembelot Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/261/3143991/achraf_hakimi-jpwl_large.jpg
Kisah Haru Perjuangan Achraf Hakimi, Pemain yang Dibuang Inter Milan Kini Juara Liga Champions 2024-2025 Bersama PSG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/261/3143767/erick_thohir-uFqd_large.jpg
Nobar Final Liga Champions 2024-2025, Erick Thohir Diskusi Taktik dengan Patrick Kluivert
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/27/11/1637325/mengenal-asean-cup-turnamen-resmi-fifa-serupa-piala-aff-ubs.webp
Mengenal ASEAN Cup, Turnamen Resmi FIFA Serupa Piala AFF
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/atp_masters.jpg
Duel Sengit di Rolex Paris Masters 2025! Alcaraz, Sinner dan Medvedev Bersaing di Turnamen Penutup ATP Masters
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement