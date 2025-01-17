Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Apakah Kapten Liverpool Virgil van Dijk Keturunan Indonesia? Ini Faktanya

Wikku D. Nugroho , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |13:55 WIB
Apakah Kapten Liverpool Virgil van Dijk Keturunan Indonesia? Ini Faktanya
Virgil van Dijk kala membela Liverpool. (Foto: Instagram/@virgilvandijk)
A
A
A

APAKAH kapten Liverpool, Virgil van Dijk, keturunan Indonesia? Fakta menarik tersebut akan diulas dalam artikel ini.

Bek asal Belanda, Virgil van Dijk, mampu antarkan The Reds merengkuh berbagai gelar, baik di level domestik maupun internasional. Beberapa gelar yang pernah diraih Virgil bersama Liverpool, di antaranya Liga Inggris musim 2019-2020, Liga Champions 2018-2019, hingga Piala Dunia Antarklub 2020.

Virgil van Dijk

Dengan prestasi segudang di level klub, tak ayal Virgil Van Dijk kerap menjadi andalan di Timnas Belanda. Bahkan, ia didapuk untuk menjadi kapten De Oranje, baik di era pelatih Danny Blind, Louis van Gaal, dan Ronald Koeman.

Di balik semua itu, banyak yang mempertanyakan apakah Virgil memiliki darah Indonesia? Terlebih banyak pemain asal Negeri Kincir Angin alias Belanda yang ternyata juga merupakan keturunan Indonesia.

Apakah Kapten Liverpool Virgil van Dijk Keturunan Indonesia? Ini faktanya yang telah Okezone rangkum dari berbagai sumber, Jumat (17/1/2025).

Apakah Kapten Liverpool Virgil van Dijk Keturunan Indonesia?

Virgil van Dijk lahir di Breda, Belanda, pada 8 Juli 1991. Bek berusia 31 tahun ini merupakan bek andalan baik di Liverpool maupun Timnas Belanda dalam beberapa musim terakhir.

Setelah ditelusuri, Virgil memiliki darah Indonesia. Hal ini didapat dari data transfermarkt yang mencantumkan bendera Belanda dan Suriname pada biodata pemain bertinggi 1,95 m ini.

Sang ayah, Roy van Dijk merupakan warga negara Belanda. Sedangkan, sang ibu, Ruby berasal dari Suriname yang pada zaman dulu digunakan oleh Belanda untuk menggunakan orang-orang Indonesia.

Lahir dari rahim seorang wanita yang berasal dari Maluku yang pindah ke Suriname, otomatis membuat darah Indonesia mengalir di tubuh kapten Liverpool dan Timnas Belanda ini.

 

