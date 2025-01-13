Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Dirk Kuyt, Eks Pemain Liverpool yang Diisukan Jadi Pelatih Striker Timnas Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |14:56 WIB
Profil Dirk Kuyt, Eks Pemain Liverpool yang Diisukan Jadi Pelatih Striker Timnas Indonesia
Dirk Kuyt diisukan jadi pelatih striker Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/kuyt)
A
A
A

PROFIL Dirk Kuyt, eks pemain Liverpool yang diisukan jadi pelatih striker Timnas Indonesia menarik untuk dibahas. Sebab tiba-tiba saja mantan penyerang Timnas Belanda itu dikaitkan akan menjadi bawahan pelatih Patrick Kluivert saat membela Timnas Indonesia nanti.

1. Awal Mula Isu Dirk Kuyt Jadi Pelatih Striker Garuda

Seperti yang diketahui, aroma Belanda kini semakin melekat di tubuh Timnas Indonesia. Setelah menaturalisasi sejumlah pemain keturunan Belanda-Indonesia, kini PSSI pun merekrut pelatih kepala beserta asistennya dari negeri Kincir Angin tersebut.

Tepatnya PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pengganti Shin Tae-yong di kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Kluivert pun memboyong dua kepercayaannya, yakni Alex Pastoor dan Denny Landzaat untuk dijadikan sebagai asisten.

Untuk ketiga nama tersebut sudah dikonfirmasi PSSI dan telah diperkenalkan kepada pencinta sepakbola Tanah Air. Namun, untuk kasus Kuyt, semua itu masih isu belaka.

Dirk Kuyt diisukan jadi pelatih striker Timnas Indonesia @kuyt.jpg
Dirk Kuyt diisukan jadi pelatih striker Timnas Indonesia @kuyt.jpg

Di media sosial, fanbase-fanbase Timnas Indonesia membagikan bocoran bahwa ada nama Kuyt masuk dalam tim kepelatihan Patrick Kluivert. Nantinya Kuyt akan menempati posisi pelatih striker dan hal tersebut disambut baik oleh pencinta sepakbola Tanah Air.

Lantas apa yang membuat Kuyt begitu spesial? Untuk mengetahui, mari mengenal lebih dekat dengan pria berusia 44 tahun tersebut.

 

PSSI Patrick Kluivert Dirk Kuyt
