Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Bintang Timur Surabaya Pesta Gol 5-0 ke Gawang Rafhely FC!

Bintang Timur Surabaya kala berlaga. (Foto: FFI)

HASIL Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Bintang Timur Surabaya berhasil meraih kemenangan telak atas Rafhely FC.

Laga Bintang Timur Surabaya vs Rafhely FC Padang digelar di GOR Babussalam, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Minggu (19/1/2025) siang WIB. Laga dimenangkan dengan skor telak 5-0.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bintang Timur Surabaya langsung tampil ngotot melawan Rafhely FC Padang pada awal babak pertama. Mereka berusaha memegang kendali permainan.

Pada pertengahan babak pertama, Bintang Timur Surabaya baru bisa membobol gawang Rafhely FC Padang. Gol itu diciptakan oleh Samuel Eko pada menit ke-11 dan 12.

Tertinggal dua gol membuat Rafhely FC Padang berusaha memperkecil skor. Namun, Bintang Timur Surabaya bermain cukup solid yang membuat pertahanan sulit ditembus.

Bintang Timur Surabaya berhasil mencetak gol ketiga ke gawang lawan pada menit ke-16. Gol itu kali ini diciptakan oleh Habiebie.

Sampai akhir babak pertama, tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Sementara waktu, Bintang Timur Surabaya unggul 3-0 atas Rafhely FC Padang.