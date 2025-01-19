Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Imbang 2-2, Sadakata United Hentikan Laju Unggul FC

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |13:30 WIB
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Imbang 2-2, Sadakata United Hentikan Laju Unggul FC
Sadakata United vs Unggul FC berakhir 2-2 di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 (Foto: FFI)
A
A
A

BANJARBARU – Sadakata United menghentikan laju positif Unggul FC dengan skor 2-2 dalam lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Pertandingan itu berlangsung di GOR Babussalam, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Minggu (19/1/2025) siang WIB.

Sadakata United dan Unggul FC Malang bermain dengan cukup ketat sejak awal laga. Sebab, keduanya ingin mencetak gol cepat dalam laga itu.

Sadakata United vs Unggul FC di Pro Futsal League 2024-2025 Indonesia (Foto: FFI)
Sadakata United vs Unggul FC di Pro Futsal League 2024-2025 Indonesia (Foto: FFI)

Unggul FC Malang berhasil mencetak gol lebih dahulu atas tim lawan. Kepastian itu setelah Anton Cahyo mampu menjebol gawang Sadakata United pada menit ke-9.

Sadakata United sempat beberapa kali menciptakan peluang. Namun, mereka belum bisa untuk mencetak gol penyama kedudukan setelah tertinggal dari Unggul FC.

Pada babak pertama, Unggul FC Malang masih unggul 1-0 atas Sadakata United. Kedua tim  akan memanfaatkan saat turun minum untuk melakukan evaluasi.

Sadakata berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Kepastian itu setelah M Azhari Parapat mampu menjebol gawang tim lawan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159983/ffi_bentuk_operator_liga_profesional_dan_hadirkan_pro_futsal_league_2-Byos_large.jpg
FFI Bentuk Operator Liga Profesional dan Rilis PFL 2 untuk Kembangkan Talenta Futsal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158627/bintang_timur_surabaya_juara_pro_futsal_league_indonesia_2024_2025-vhgf_large.jpeg
Bintang Timur Surabaya Juara Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, Kemenpora RI Siap Gandeng FFI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158579/bintang_timur_surabaya-bFiN_large.jpg
Bintang Timur Surabaya Sabet Gelar Juara 4 Kali Beruntun Pro Futsal League, Kapten Bongkar Kunci Sukses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/51/3158483/bintang_timur_surabaya-m4yY_large.jpg
Hasil Final Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Kalahkan Black Steel, BTS Raih Gelar Keempat Beruntun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/11/1636117/ketimbang-umumkan-pelatih-baru-pssi-diminta-klarifikasi-dulu-pemecatan-patrick-kluivert-bbb.webp
Ketimbang Umumkan Pelatih Baru, PSSI Diminta Klarifikasi Dulu Pemecatan Patrick Kluivert
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/10/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza.jpg
Mauricio Souza Tegas: Persija Datang ke Madura United Hanya untuk Menang!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement