Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Imbang 2-2, Sadakata United Hentikan Laju Unggul FC

BANJARBARU – Sadakata United menghentikan laju positif Unggul FC dengan skor 2-2 dalam lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Pertandingan itu berlangsung di GOR Babussalam, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Minggu (19/1/2025) siang WIB.

Sadakata United dan Unggul FC Malang bermain dengan cukup ketat sejak awal laga. Sebab, keduanya ingin mencetak gol cepat dalam laga itu.

Sadakata United vs Unggul FC di Pro Futsal League 2024-2025 Indonesia (Foto: FFI)

Unggul FC Malang berhasil mencetak gol lebih dahulu atas tim lawan. Kepastian itu setelah Anton Cahyo mampu menjebol gawang Sadakata United pada menit ke-9.

Sadakata United sempat beberapa kali menciptakan peluang. Namun, mereka belum bisa untuk mencetak gol penyama kedudukan setelah tertinggal dari Unggul FC.

Pada babak pertama, Unggul FC Malang masih unggul 1-0 atas Sadakata United. Kedua tim akan memanfaatkan saat turun minum untuk melakukan evaluasi.

Sadakata berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Kepastian itu setelah M Azhari Parapat mampu menjebol gawang tim lawan.