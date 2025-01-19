Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Pelatih Fafage Banua Usai Bantai Sadakata United 6-1 di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |12:34 WIB
Respons Pelatih Fafage Banua Usai Bantai Sadakata United 6-1 di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025
Fafage Banua berhasil membantai Sadakata United 6-1 di Pro Futsal League 2024-2025 (Foto: FFI)
A
A
A

BANJARBARU - Fafage Banua tampil perkasa dengan mengalahkan Sadakata United 6-1 dalam lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Pertandingan itu berlangsung di GOR Babussalam, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu 18 Januari 2025.

1. Gemuruh

Fafage Banua vs Sadakata United di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 (Foto: FFI)
Fafage Banua vs Sadakata United di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 (Foto: FFI)

Gemuruh ribuan pendukung membakar semangat tim asuhan pelatih Sayan Karmadi yang langsung menggebrak ketika peluit berbunyi. Sang juru taktik bangga dengan dukungan tersebut.

"Atmosfer stadion sangat bagus, sangat bagus. Mudah-mudahan dukungan ini terus berlanjut," ujar Karmadi dalam keterangan resmi, Minggu (19/1/2025).

Gol pembuka lahir dari aksi ciamik Irfan Maulana pada menit ke-14, diikuti tendangan maut Evan Soumilena di menit ke-20, mempertegas dominasi tim tuan rumah. Meski tertinggal, Sadakata United mencoba bangkit.

Pelatih Fandy Frima Dana Butarbutar mengandalkan serangan balik cepat. Namun, pertahanan kokoh Fafage Banua yang dikawal ketat oleh kiper Timnas Muhammad Albagir mampu menggagalkan berbagai upaya mereka.

2. Menggila

Memasuki babak kedua, Fafage Banua semakin menggila. Gol cepat dari Muhammad Imam Anshori Rahman di menit ke-21 dan Fhandy Permana di menit ke-24 semakin memperlebar jarak.

Sadakata United sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Muhammad Azhari Parapat di menit ke-34. Namun, itu tak cukup untuk membendung serangan Banua.

Ari Ramdani kembali mencetak gol di menit ke-38, diikuti oleh gol kedua Soumilena di menit ke-40, memastikan kemenangan telak bagi Fafage Banua. Karmadi mengatakan, kemenangan itu berkat persiapan yang matang,

“Setiap pertandingan punya gaya dan tantangan berbeda, jadi kami harus terus analisis dan siap beradaptasi,” ujar Karmadi.

 

