SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Fafage Banua Sikat Sadakata United 6-1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |15:51 WIB
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Fafage Banua Sikat Sadakata United 6-1
Fafage Banua vs Sadakata United di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)
A
A
A

BANJARBARU - Fafage Banua berhasil mengalahkan Sadakata United di laga lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, pada Sabtu (18/1/2025) siang WIB. Bermain di GOR Babussalam, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Fafage Banua tepatnya menang dengan skor 6-1.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Fafage Banua yang tampil di hadapan publiknya sendiri bermain agresif sejak menit awal. Kendati begitu, Evan Soumilena cs terlihat masih cukup kesulitan mendobrak pertahanan Sadakata United.

Kedua tim bermain sangat sengit setelah itu dengan saling jual beli serangan. Sadakata United acap kali menebar ancaman lewat skema serangan balik cepat, namun masih bisa diamankan oleh Albagir.

Fafage Banua akhirnya membuka keran gol mereka lewat sontekan Irfan Maulana. Sadakata United berupaya untuk mencetak gol penyama kedudukan.

Fafage Banua vs Sadakata United di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. (instagram/pfl.indonesia)
Fafage Banua vs Sadakata United di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. (instagram/pfl.indonesia)

Namun sialnya, Sadakata United harus kecolongan di menit-menit akhir babak pertama lewat tendangan roket Evan Soumilena. Alhasil, Fafage Banua unggul sementara 2-0 di babak pertama.

 

