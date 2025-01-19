Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live MNCTV! Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Putri Indonesia vs Hong Kong di Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |14:10 WIB
Live MNCTV! Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Putri Indonesia vs Hong Kong di Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025
Simak jadwal Timnas Futsal Putri Indonesia vs Timnas Futsal Putri Hong Kong di MNCTV (Foto: MNCTV)
TIMNAS Futsal Putri Indonesia berhasil memastikan tempat di putaran final Piala Asia Futsal Putri 2025. Garuda Pertiwi dipastikan lolos setelah mengalahkan Timnas Futsal Putri India dengan skor telak 6-0 digelar di GOR Among Rogo, Yogyakarta, DI Yogyakarta, Jumat 17 Januari 2025.

Di laga terakhir, Timnas Futsal Indonesia berhadapan dengan Timnas Futsal Putri Hong Kong. Laga itu akan digelar pada Minggu (19/1/2025) dan ditayangkan secara langsung di MNCTV.

1. India

Timnas Futsal Putri Indonesia (Foto: Instagram/@timnasfutsal)

Ini menjadi penentuan yang menjadi juara di di Grup C. Sebelumnya, Indonesia sempat mendapat perlawanan dari India.

Jalannya pertandingan antara Indonesia vs India berlangsung dengan tempo lambat di awal. Sebab tim tamu memilih untuk bermain bertahan dengan menumpuk pemain di garis pertahanan.

Hal ini sempat membuat pasukan Luis Estrela harus mencoba berbagai cara. Hasilnya di menit ke enam tendangan Ikeu Rosita mampu menjebol gawang India.

Gol pembuka keunggulan Garuda Pertiwi ini cukup membuat pemain tampil lebih percaya diri. Mereka menambah 3 gol melalui Insyafadya, Fitri Rosdiana, dan Novita Murni di babak pertama.

 

