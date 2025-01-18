Tiket Piala Asia Futsal 2025 Sudah di Tangan, Timnas Futsal Putri Indonesia Tetap Ingin Maksimal Lawan Hong Kong

YOGYAKARTA – Timnas Futsal Putri Indonesia tetap ingin bermain maksimal melawan Timnas Futsal Putri Hong Kong pada laga terakhir Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025. Sebab, Garuda Pertiwi ingin menjadi juara grup.

Novita Murni dan kawan-kawan mengamankan tiket ke putaran final Piala Asia Futsal Putri 2025. Kepastian itu didapat setelah melibas Timnas Futsal Putri India 6-0 di GOR Among Raga, DI Yogyakarta, Jumat 17 Januari 2025 sore WIB.

1. Puncak

Timnas Futsal Putri Indonesia (Foto: Instagram/@timnasfutsal)

Kemenangan itu membuat Timnas Futsal Putri Indonesia untuk sementara bertengger di puncak klasemen Grup B dengan enam poin. Posisi kedua dihuni Hong Kong di posisi dua dengan koleksi poin yang sama.

Kedua tim sama-sama telah memastikan langkahnya ke Piala Asia Futsal Putri 2025. Namun, mereka masih akan bertemu pada Minggu 19 Januari 2025 pukul 16.00 WIB. Ini akan jadi penentuan juara grup.

2. Penampilan Terbaik

Menatap laga tersebut, Estrela memprediksi kedua tim akan sama-sama memberikan penampilan terbaiknya kendati sudah mengamankan tiket lolos. Ia menekankan Timnas Futsal Putri Indonesia akan tetap tampil maksimal demi keluar sebagai juara Grup B.

“Pertandingan melawan Hong Kong tentu akan sedikit berbeda dari pertandingan sebelumnya karena secara tensi juga akan cukup tinggi, meski kedua tim sudah memastikan lolos,” kata Estrela dalam keterangannya, Sabtu (18/1/2025).