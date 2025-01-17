Timnas Futsal Putri Indonesia Sukses Amankan Tiket Piala Asia Futsal Putri 2025, Erick Thohir Bilang Begini

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir ikut senang dan bangga melihat Timnas Futsal Putri Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia Futsal Putri 2025 di China pada Mei mendatang. Ia menilai kemenangan 6-0 atas India yang baru asja diraih Timnas Futsal Putri Indonesia membuktikan Garuda Pertiwi memang layak bermain di level Asia.

Ya, Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia Futsal Putri 2025. Kepastian ini didapat setelah Novita Murni dan kolega menumbangkan India 6-0 di GOR Among Rogo, Yogyakarta pada Jumat (17/1/2025).

Hasil ini membuat Timnas Futsal Putri Indonesia memuncaki klasemen sementara Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal Wanita 2025. Mereka kini tinggal berhadapan dengan Hong Kong untuk menentukan siapa juara Grup B.

1. Erick Thohir Bangga denan Perjuangan Timnas Futsal Putri Indonesia

Erick mengatakan bangga dengan pencapaian yang didapat Timnas Futsal Putri Indonesia. Dia pun menyemangati Novita Murni dan kolega untuk pertandingan terakhir sebelum bersiap untuk Piala Asia Futsal Wanita 2025.

erick thohir

“Alhamdulillah, Timnas Futsal Putri Lolos ke Piala Asia 2025,” kata Erick dilansir dari akun Instagram pribadinya (@erickthohir), Jumat (17/1/2025).

“Kemenangan 6-0 melawan India memastikan Timnas Futsal Putri meraih satu tiket ke Piala Asia 2025. Timnas Futsal Putri akan bertanding di Piala Asia 2025 pada Mei 2025 di China. Semangat,” sambungnya.