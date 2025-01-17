Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Meski Sudah Lolos Piala Asia Futsal Putri 2025, Luis Estrela Tetap Targetkan Timnas Futsal Putri Indonesia Menang Lawan Hong Kong

Yohanes Demo , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |19:56 WIB
Meski Sudah Lolos Piala Asia Futsal Putri 2025, Luis Estrela Tetap Targetkan Timnas Futsal Putri Indonesia Menang Lawan Hong Kong
Pelatih Timnas Futsal Putri Indonesia, Luis Estrela. (Foto: Yohanes Demo/Okezone)
YOGYAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Futsal Putri Indonesia, Luis Estrela berharap pasukannya tetap bermain maksimal saat melawan Hong Kong di laga terakhir Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025. Meski sejatinya Garuda Pertiwi sudah pasti lolos ke putaran final, Estrela mau timnya menang demi bisa menjadi juara grup.

Seperti yang diketahui, Timnas Futsal Putri Indonesia baru saja menang atas India dengan skor 6-0 di matchday kedua Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025, pada Jumat (17/1/2025) malam WIB. Berkat kemenangan itu, Garuda Pertiwi memastikan merebut satu tiket ke China untuk tampil di Piala Asia Futsal Putri 2025 pada Mei mendatang.

1. Timnas Futsal Putri Indonesia Lolos Putaran Final

Timnas Futsal Putri Indonesia lolos setelah berhasil mengemas 6 poin dari dua pertandingan yang telah dijalani. Pada pertandingan sebelumnya, Indonesia menang atas Kirgistan dengan skor 11-3.

Timnas Futsal Putri Indonesia vs India. (ig/timnasfutsal)

Selain Timnas Futsal Putri Indonesia, ada Timnas Hong Kong yang juga lolos ke putaran final. Hong Kong memiliki poin yang sama yakni 6 poin dengan Indonesia. Poin tersebut diperoleh dari dua kemenangan melawan India dan Kirgistan.

Kini, anak asuh Luis Estrela tinggal menyisakan satu pertandingan lagi, yakni melawan Hong Kong pada hari Minggu, 19 Januari mendatang.

2. Luis Estrela Mau Timnas Futsal Putri Indonesia Menang Lawan Hong Kong

Sejatinya, Timnas Futsal Putri Indonesia dan Hong Kong sudah pasti lolos sebagai dua tim terbaik di Grup B. Hanya saja, pertandingan terakhir besok akan menjadi penentu juara grup.

 

Halaman:
1 2
      
