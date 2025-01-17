Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Futsal Putri Indonesia Lolos Piala Asia Futsal Putri 2025, Luis Estrela Bangga

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |19:39 WIB
Timnas Futsal Putri Indonesia Lolos Piala Asia Futsal Putri 2025, Luis Estrela Bangga
Timnas Futsal Putri Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia Futsal Putri 2025. (Foto: Instagram/timnasfutsal)
A
A
A

YOGYAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Futsal Putri Indonesia, Luis Estrela bangga karena anak buahnya berhasil memastikan diri lolos ke Piala Asia Futsal Putri 2025. Menurut Estrela, keberhasilan itu tak lepas dari perjuangan Novita Murni dan kawan-kawan serta dukungan dari fans Indonesia.

Ya, Timnas Futsal Putri Indonesia baru saja memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia Futsal 2025 usai menang atas India dengan skor 6-0, pada Jumat (17/1/2025) malam WIB. Bermain di GOR Among Rogo, Yogyakarta, Timnas Futsal Putri Indonesia merebut kemenangan penting di matchday kedua Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025.

1. Timnas Futsal Putri Indonesia Awalnya Kesulitan

Kendati demikian, awalnya Timnas Futsal Putri Indonesia sempat kesulitan. Sebab India memilih untuk bermain bertahan dengan menumpuk pemain di garis pertahanan.

Hal ini sempat membuat pasukan Luis Estrela harus mencoba berbagai cara. Hasilnya di menit ke 6 tendangan Ikeu Rosita mampu menjebol gawang India.

Gol pembuka keunggulan Garuda Pertiwi ini cukup membuat pemain tampil lebih percaya diri. Pasukan Garuda Pertiwi berhasil menambah 3 gol melalui Insyafadya, Fitri Rosdiana, dan Novita Murni di babak pertama.

Timnas Futsal Putri Indonesia vs India. (ig/timnasfutsal)
Timnas Futsal Putri Indonesia vs India. (ig/timnasfutsal)

Memasuki babak kedua Garuda Pertiwi tampil lebih menyerang dengan mengandalkan banyak tendangan dari luar. Serta ada beberapa kombinasi play yang dilakukan dan ini menjadikan serangan makin efektif.

Usai laga, Luis Estrela mengaku bangga akan perjuangan Garuda Pertiwi. Tak lupa ia berterima kasih kepada pendukung Timnas Futsal Putri Indonesia yang sudah meramaikan pertandingan melawan India.

“Tentu yang utama saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh pendukung. Karena mereka semua kami berhasil bermain dengan maksimal dan meraih kemenangan,” ujar Estrela, dikutip dari rilis FFI, Jumat (17/1/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/51/3172080/update_ranking_fifa_timnas_futsal_indonesia_setelah_four_nations_cup_2025_dan_cfa_international_tournament_2025_timnasfutsal-kVvX_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Futsal Indonesia Setelah CFA International Tournament 2025 dan Four Nations Cup 2025 Diumumkan Kapan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/51/3171394/link_live_streaming_timnas_futsal_indonesia_vs_latvia_di_four_nations_cup_2025_timnasfutsal-0a1T_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Latvia di Final Four Nations Cup 2025: Laga Penentuan, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/51/3171349/klasemen_sementara_four_nations_cup_2025_kelar_timnas_futsal_indonesia_vs_belanda_timnasfutsal-3pGX_large.jpg
Klasemen Sementara Four Nations Cup 2025 Kelar Timnas Futsal Indonesia vs Belanda: Skuad Garuda Selangkah Lagi Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/51/3171254/timnas_futsal_indonesia-w90G_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Belanda di Four Nations Cup 2025, Klik di Sini!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/50/1635985/agit-kabayel-pulang-kampung-raksasa-jerman-siap-hidupkan-kembali-era-emas-tinju-kelas-berat-qxy.webp
Agit Kabayel Pulang Kampung: Raksasa Jerman Siap Hidupkan Kembali Era Emas Tinju Kelas Berat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2021/08/03/ap_atlet_israel_olimpiade.jpg
4 Keputusan Keras IOC untuk Indonesia Buntut Tolak Atlet Israel: Dialog Dihentikan hingga Ancaman Sanksi Global!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement