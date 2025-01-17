Timnas Futsal Putri Indonesia Lolos Piala Asia Futsal Putri 2025, Luis Estrela Bangga

YOGYAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Futsal Putri Indonesia, Luis Estrela bangga karena anak buahnya berhasil memastikan diri lolos ke Piala Asia Futsal Putri 2025. Menurut Estrela, keberhasilan itu tak lepas dari perjuangan Novita Murni dan kawan-kawan serta dukungan dari fans Indonesia.

Ya, Timnas Futsal Putri Indonesia baru saja memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia Futsal 2025 usai menang atas India dengan skor 6-0, pada Jumat (17/1/2025) malam WIB. Bermain di GOR Among Rogo, Yogyakarta, Timnas Futsal Putri Indonesia merebut kemenangan penting di matchday kedua Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025.

1. Timnas Futsal Putri Indonesia Awalnya Kesulitan

Kendati demikian, awalnya Timnas Futsal Putri Indonesia sempat kesulitan. Sebab India memilih untuk bermain bertahan dengan menumpuk pemain di garis pertahanan.

Hal ini sempat membuat pasukan Luis Estrela harus mencoba berbagai cara. Hasilnya di menit ke 6 tendangan Ikeu Rosita mampu menjebol gawang India.

Gol pembuka keunggulan Garuda Pertiwi ini cukup membuat pemain tampil lebih percaya diri. Pasukan Garuda Pertiwi berhasil menambah 3 gol melalui Insyafadya, Fitri Rosdiana, dan Novita Murni di babak pertama.

Timnas Futsal Putri Indonesia vs India. (ig/timnasfutsal)

Memasuki babak kedua Garuda Pertiwi tampil lebih menyerang dengan mengandalkan banyak tendangan dari luar. Serta ada beberapa kombinasi play yang dilakukan dan ini menjadikan serangan makin efektif.

Usai laga, Luis Estrela mengaku bangga akan perjuangan Garuda Pertiwi. Tak lupa ia berterima kasih kepada pendukung Timnas Futsal Putri Indonesia yang sudah meramaikan pertandingan melawan India.

“Tentu yang utama saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh pendukung. Karena mereka semua kami berhasil bermain dengan maksimal dan meraih kemenangan,” ujar Estrela, dikutip dari rilis FFI, Jumat (17/1/2025).