Hasil Timnas Futsal Putri Indonesia vs India di Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025: Menang 6-0, Garuda Pertiwi Lolos Putaran Final

YOGYAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Futsal Putri Indonesia berhasil merebut kemenangan kedua di Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025. Tepatnya Garuda Pertiwi menang atas India dengan skor telak 6-0 dalam laga yang digelar di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Indonesia, pada Jumat (17/1/2025) sore WIB.

Berkat kemenangan itu, Timnas Futsal Putri Indonesia memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia Futsal Putri 2025 yang digelar di China pada 7-18 Mei 2025 mendatang. Timnas Futsal Putri Indonesia pun memastikan diri ke putaran final ketika baru memainkan matchday kedua Grup B.

Ya, sejatinya Timnas Futsal Putri Indonesia masih memiliki satu laga lagi, yakni melawan Hong Kong pada Minggu 19 Januari 2025 mendatang. Namun, laga tersebut lebih menentukan siapa yang menjadi juara Grup B.

Pasalnya Hong Kong juga sudah mengoleksi enam poin, sama seperti yang sudah dikumpulkan Timnas Futsal Putri Indonesia sejauh ini.

Jalannya Pertandingan

Timnas Futsal Putri Indonesia (Foto: Instagram/@timnasfutsal)

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Timnas Futsal Putri Indonesia sempat kesulitan di awal. Namun, ketika mesin para pemain mulai panas, keran gol pun terbuka lebar.

Semuanya diawali oleh gol Ikeu Rosita di menit keenam. Setelahnya gol semakin mudah tercipta, terbukti tujuh menit kemudian Insyafadya berhasil menggandakan keunggulan Timnas Futsal Putri Indonesia menjadi 2-0.