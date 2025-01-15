Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025: Luis Estrela Apresiasi Kemenangan Telak Timnas Futsal Putri Indonesia atas Kirgistan

YOGYAKARTA – Pelatih Timnas Futsal Putri Indonesia, Luis Estrela, mengapresiasi kemenangan telak anak asuhnya atas Timnas Futsal Putri Kirgistan di Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025. Menurutnya, seluruh pemain benar-benar mampu menikmati pertandingan.

Timnas Futsal Putri Indonesia mencukur Kirgistan 11-3 pada laga pertama Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025. Duel itu berlangsung di GOR Among Raga, DI Yogyakarta, Rabu (15/1/2025).

1. Pahlawan

Timnas Futsal Putri Indonesia (Foto: Instagram/@timnasfutsal)

Estrela mengatakan, taktiknya berjalan optimal di laga itu. Ia menyanjung anak asuhnya sebagai pahlawan kemenangan.

"Pahlawan sesungguhnya adalah para pemain. Mereka sudah melakukan latihan berintensitas selama dua bulan ini. Saya percaya pada seluruh pemain," ucap Estrela usai laga, Rabu (15/1/2025).

2. Individu

Pria asal Portugal itu menambahkan, para pemain juga memiliki kemampuan individu yang sangat baik dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Kemenangan itu pun bukan sesuatu yang mengejutkan.