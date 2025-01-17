Klasemen Sementara Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025 Kelar Laga Timnas Futsal Putri Indonesia vs India: Garuda Pertiwi Kuasai Puncak!

KLASEMEN sementara Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025 kelar laga Timnas Futsal Putri Indonesia vs India menarik untuk diketahui. Sebab laga yang dimenangkan oleh Timnas Futsal Putri Indonesia itu membuat Garuda Pertiwi kini bertengger di puncak klasemen Grup B dengan 6 poin.

Tak hanya memimpin, kemenangan 6-0 yang baru saja diraih Timnas Futsal Putri Indonesia atas India di matchday kedua Grup B Kualifikasi Piala Asia Putri 2025 itu juga memastikan pasukan Luis Estrela itu lolos ke putaran final Piala Asia Futsal Putri 2025 yang digelar di China pada Mei 2025 mendatang.

1. Timnas Futsal Putri Indonesia Tampil Gahar saat Lawan India

Bermain di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Indonesia, pada Jumat (17/1/2025) sore WIB, pasukan Garuda Pertiwi benar-benar tampil menggila. Enam pemain berbeda mencatatkan namanya di papan skor dalam kemenangan 6-0 tersebut.

Timnas Futsal Putri Indonesia vs India. (ig/timnasfutsal)

Keenam pemain Timnas Futsal Putri Indonesia yang mencetak gol ke gawang India adalah Ikeu Rosita, Insyafadya, Fitri Rosdiana, Novita Murni, Diah Tri, dan Nisma Francida. Berkat kemenangan 6-0 itu, Garuda Pertiwi merebut 3 poin penting yang membuat mereka lolos dari babak kualifikasi tersebut.

Sebelumnya, Timnas Futsal Putri Indonesia juga menang besar di matchday pertama Grup B saat melawan Kirgistan. Tepatnya Timnas Futsal Putri Indonesia menang telak 11-3.