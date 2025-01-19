Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Pangsuma FC Pesta Gol 12-3 ke Gawang Tiga Radja United

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |11:16 WIB
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Pangsuma FC Pesta Gol 12-3 ke Gawang Tiga Radja United
Pangsuma FC menang 12-3 atas Tiga Radja United dalam lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 (Foto: FFI)
BANJARBARU – Pangsuma FC berpesta gol 12-3 atas Tiga Radja United dalam lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Pertandingan itu berlangsung di GOR Babussalam, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Minggu (19/1/2025) pagi WIB.

Pangsuma FC mampu mencetak dua gol pada awal babak pertama ke gawang Tiga Radja. Gol itu diciptakan oleh Dias Riansyah ke gawang tim lawan.

Tiga Radja United vs Pangsuma FC di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 (Foto: FFI)
Tiga Radja United vs Pangsuma FC di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 (Foto: FFI)

Tiga Radja semakin tertekan dalam laga itu karena pada pertengahan babak pertama mereka kembali kebobolan. Kali ini Felipe mencetak dua gol pada menit ke-14 dan 16 ke gawang lawan.

Tiga Radja mulai memberikan perlawanan. Sebab, mereka akhirnya bisa mencetak gol ke gawang Pangsuma FC menjelang akhir laga.

Pangsuma pun memberikan respons terkait gol itu. Tidak tanggung-tanggung mereka berhasil mencetak dua gol, yakni lewat Syaifulloh. Sebelum laga berakhir, Tiga Radja menambah pundi-pundi golnya lewat Doni.

Pangsuma FC langsung mendominasi permainan atas tim lawan pada babak kedua. Sebab, mereka mengurung pertahanan Tiga Radja dalam upaya menambah pundi-pundi golnya.

 

