HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kunci Sukses Bintang Timur Surabaya saat Bantai Moncongbulo FC 6-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |00:21 WIB
Kunci Sukses Bintang Timur Surabaya saat Bantai Moncongbulo FC 6-0
Bintang Timur Surabaya vs Mongcongbulo FC di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)
BANJARBARU - Bintang Timur Surabaya menang besar 6-0 atas Moncongbulo FC di laga lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, pada Sabtu 18 Januari 2025. Menurut pelatih Bintang Timur Surabaya, Diego Rios Gayoso, kemenangan telak itu berhasil diraih karena timnya bermain dengan percaya diri yang tinggi serta mampu memaksimalkan strategi.

1. Strategi Diego Rios Berjalan Baik

Usai laga, Diego Rios Gayoso tampak puas dengan performa anak asuhnya yang berhasil mengeksekusi strategi dengan sempurna. Sempat menghadapi kebuntuan di babak pertama dengan skor imbang 0-0, Bintang Timur Surabaya menunjukkan ketangguhan mereka di babak kedua dengan mencetak enam gol.

"Pada babak kedua, kami berhasil mencetak banyak gol. Saya rasa perbedaan terjadi setelah gol pertama tercipta. Setelah itu, tim lebih percaya diri, dan kualitas penyelesaian akhirnya meningkat,” kata Diego Rios usai pertandingan yang berlangsung di GOR Babussalam, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Minggu (19/1/2025).

Sejak peluit pertama, BTS langsung menggebrak dengan permainan ofensif. Moncongbulo bertahan dengan disiplin, skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama berakhir.

Bintang Timur Surabaya vs Mongcongbulo FC. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)
Bintang Timur Surabaya vs Mongcongbulo FC. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)

Memasuki babak kedua, serangan BTS semakin intensif. Samuel Eko Putra Tampubolon membuka keunggulan pada menit ke-26, diikuti gol cepat dari Sauqi Saud hanya satu menit kemudian. Washington Luiz Gabriel menambah keunggulan pada menit ke-29.

Gilvan Norberto Ferreira Neto, top scorer Liga Futsal Brasil 2024, mencetak dua gol lagi pada menit ke-28 dan 36, menunjukkan performa brilian di lini depan. Reza Gunawan turut memperbesar keunggulan dengan golnya pada menit ke-30.

 

