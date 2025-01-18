Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Epic Comeback, Halus FC Hajar Kuda Laut Nusantara 4-3

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |20:18 WIB
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Epic Comeback, Halus FC Hajar Kuda Laut Nusantara 4-3
Halus FC menang 4-3 atas Kuda Laut Nusantara di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)
A
A
A

BANJARBARU – Kemenangan manis baru saja diraih Halus FC atas Kuda Laut Nusantara di laga lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, pada Sabtu (18/1/2025) malam WIB. Bermain di GOR Babussalam, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Halus FC berhasil menang tipis 4-3 atas Kuda Laut Nusantara.

Dalam laga tersebut, Halus FC sempat unggul 2-0, lalu disalip dan tertinggl 2-3. Namun, Halus FC mampu bangkit dan mencetak dua gol kemenangan sehingga membuat pertandingan berakhir 4-3 untuk kemenangan Halus FC.

Jalannya Pertandingan

Kuda Laut Nusantara mengawali pertandingan dengan permainan terbuka di awal babak pertama. Begitu juga dengan Halus FC yang tak mau ketinggalan bermain agresif di awal pertandingan.

Hasilnya, jual beli serangan tersaji di awal pertandingan paruh pertama. Meski demikian, serangan yang dilancarkan oleh Halus FC terpantau lebih efektif. Tim besutan Yola Hendro itu kemudian mendominasi pada pertengahan pertandingan.

Halus FC menang 4-3 atas Kuda Laut Nusantara
Halus FC menang 4-3 atas Kuda Laut Nusantara

Pada akhirnya, Halus FC berhasil mendapatkan kesempatan untuk menendang penalti. Fachri Reza yang menjadi eksekutor sukses menyelesaikan tugasnya dengan baik, Halus FC unggul 1-0.

Setelah gol itu, Kuda Laut Nusantara berusaha keras untuk menyamakan kedudukan. Akan tetapi, serangan masif dari anak asuh Andri Irawan tak membuahkan hasil. Laga babak pertama pun selesai untuk keunggulan Halus FC atas Kuda Laut Nusantara 1-0.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159983/ffi_bentuk_operator_liga_profesional_dan_hadirkan_pro_futsal_league_2-Byos_large.jpg
FFI Bentuk Operator Liga Profesional dan Rilis PFL 2 untuk Kembangkan Talenta Futsal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158627/bintang_timur_surabaya_juara_pro_futsal_league_indonesia_2024_2025-vhgf_large.jpeg
Bintang Timur Surabaya Juara Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, Kemenpora RI Siap Gandeng FFI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158579/bintang_timur_surabaya-bFiN_large.jpg
Bintang Timur Surabaya Sabet Gelar Juara 4 Kali Beruntun Pro Futsal League, Kapten Bongkar Kunci Sukses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/51/3158483/bintang_timur_surabaya-m4yY_large.jpg
Hasil Final Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Kalahkan Black Steel, BTS Raih Gelar Keempat Beruntun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/11/1636291/link-streaming-el-clasico-real-madrid-vs-barcelona-di-vision-qln.webp
Link Streaming El Clasico: Real Madrid vs Barcelona di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/26/calvin_verdonk.jpg
Calvin Verdonk Cetak Assist, Lille Tetap Kalah dari PAOK di Liga Europa 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement