Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Epic Comeback, Halus FC Hajar Kuda Laut Nusantara 4-3

BANJARBARU – Kemenangan manis baru saja diraih Halus FC atas Kuda Laut Nusantara di laga lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, pada Sabtu (18/1/2025) malam WIB. Bermain di GOR Babussalam, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Halus FC berhasil menang tipis 4-3 atas Kuda Laut Nusantara.

Dalam laga tersebut, Halus FC sempat unggul 2-0, lalu disalip dan tertinggl 2-3. Namun, Halus FC mampu bangkit dan mencetak dua gol kemenangan sehingga membuat pertandingan berakhir 4-3 untuk kemenangan Halus FC.

Jalannya Pertandingan

Kuda Laut Nusantara mengawali pertandingan dengan permainan terbuka di awal babak pertama. Begitu juga dengan Halus FC yang tak mau ketinggalan bermain agresif di awal pertandingan.

Hasilnya, jual beli serangan tersaji di awal pertandingan paruh pertama. Meski demikian, serangan yang dilancarkan oleh Halus FC terpantau lebih efektif. Tim besutan Yola Hendro itu kemudian mendominasi pada pertengahan pertandingan.

Halus FC menang 4-3 atas Kuda Laut Nusantara

Pada akhirnya, Halus FC berhasil mendapatkan kesempatan untuk menendang penalti. Fachri Reza yang menjadi eksekutor sukses menyelesaikan tugasnya dengan baik, Halus FC unggul 1-0.

Setelah gol itu, Kuda Laut Nusantara berusaha keras untuk menyamakan kedudukan. Akan tetapi, serangan masif dari anak asuh Andri Irawan tak membuahkan hasil. Laga babak pertama pun selesai untuk keunggulan Halus FC atas Kuda Laut Nusantara 1-0.