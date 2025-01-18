Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Bintang Timur Surabaya Pesta Gol 6-0 ke Gawang Moncongbulo FC

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |18:12 WIB
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Bintang Timur Surabaya Pesta Gol 6-0 ke Gawang Moncongbulo FC
Bintang Timur Surabaya vs Mongcongbulo FC di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)
A
A
A

BANJARBARU Bintang Timur Surabaya baru saja pesta gol ke gawang Moncongbulo FC di laga lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, pada Sabtu (18/1/2025) sore WIB. Bermain di GOR Babussalam, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Bintang Timur Surabaya tepatnya menang dengan skor 6-0.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bintang Timur Surabaya langsung tampil ofensif sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim besutan Diego Rios itu bermain cepat untuk mencari keunggulan di awal paruh pertama.

Bintang Timur Surabaya vs Mongcongbulo FC. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)
Bintang Timur Surabaya vs Mongcongbulo FC. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)

Meski demikian, Moncongbulo menerapkan skema defensif dan sabar menunggu momentum serangan balik. Memasuki pertengahan pertandingan, Bintang Timur Surabaya masih mengontrol permainan.

Namun demikian, serangan masif dari Bintang Timur Surabaya belum bisa membuahkan hasil hingga pertandingan paruh pertama selesai. Akhirnya, babak pertama selesai dengan skor imbang tanpa gol.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Bintang Timur Surabaya kembali tancap gas untuk mengurung pertahanan Moncongbulo. Jawara Piala AFF Futsal 2022 itu menerapkan permainan cepat yang sangat berbahaya.

Hasilnya manis, Samuel Eko dan Syauqi Saud berhasil membawa Bintang Timur Surabaya unggul dua gol dalam waktu dua menit. Belum puas, Bintang Timur Surabaya terus menekan pertahanan Moncongbulo.

 

Halaman:
1 2
      
