HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ruben Amorim Dipecat Setelah Manchester United Kalah 1-3 dari Brighton & Hove Albion di Liga Inggris 2024-2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |23:25 WIB
Ruben Amorim Dipecat Setelah Manchester United Kalah 1-3 dari Brighton & Hove Albion di Liga Inggris 2024-2025?
Ruben Amorim dipecat setelah Manchester United kalah 1-3 dari Brighton & Hove Albion? (Foto: Laman resmi Manchester United)
A
A
A

RUBEN Amorim dipecat setelah Manchester United kalah 1-3 dari Brighton & Hove Albion di pekan ke-22 Liga inggris 2024-2025? Manchester United lagi-lagi mendapatkan hasil buruk di lanjutan Liga Inggris 2024-2025.

The Seagulls -julukan Brighton & Hove Albion- unggul 1-0 lebih dulu via aksi Yankuba Minteh di menit kelima. Manchester United sempat menyamakan kedudukan 1-1 lewat eksekusi penalti Bruno Fernandes di menit 23.

Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Brighton sempat unggul 2-1 lewat sepakan Joao Pedro. Namun, gol dibatalkan setelah wasit mengecek Video Assistant Referee (VAR).

Hasil Manchester United vs Brighton & Hove Albion di Liga Inggris 2024-2025 @officialbhafc

Tak lama berselang, Brighton benar-benar unggul 2-1. Kali ini Kaoru Mitoma yang membuat Brighton unggul 2-1. Sampai akhirnya Brighton mencetak gol ketiga via Georginio Rutter di menit 76.

1. Perpanjang Catatan Buruk

Hasil ini memperpanjang catatan buruk Ruben Amorim di Manchester United, tepatnya di Liga Inggris 2024-2025. Dari 10 pertandingan Liga Inggris 2024-2025, Manchester United asuhan Ruben Amorim hanya mendapatkan tiga menang, dua imbang dan lima kalah.

Akibatnya Manchester United masih tertahan di posisi 13 klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025 dengan 26 angka. Manchester Merah tertinggal 12 angka dari Newcastle United di posisi empat, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Liga Champions musim depan.

 

