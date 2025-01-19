RUBEN Amorim dipecat setelah Manchester United kalah 1-3 dari Brighton & Hove Albion di pekan ke-22 Liga inggris 2024-2025? Manchester United lagi-lagi mendapatkan hasil buruk di lanjutan Liga Inggris 2024-2025.
The Seagulls -julukan Brighton & Hove Albion- unggul 1-0 lebih dulu via aksi Yankuba Minteh di menit kelima. Manchester United sempat menyamakan kedudukan 1-1 lewat eksekusi penalti Bruno Fernandes di menit 23.
Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Brighton sempat unggul 2-1 lewat sepakan Joao Pedro. Namun, gol dibatalkan setelah wasit mengecek Video Assistant Referee (VAR).
Tak lama berselang, Brighton benar-benar unggul 2-1. Kali ini Kaoru Mitoma yang membuat Brighton unggul 2-1. Sampai akhirnya Brighton mencetak gol ketiga via Georginio Rutter di menit 76.
Hasil ini memperpanjang catatan buruk Ruben Amorim di Manchester United, tepatnya di Liga Inggris 2024-2025. Dari 10 pertandingan Liga Inggris 2024-2025, Manchester United asuhan Ruben Amorim hanya mendapatkan tiga menang, dua imbang dan lima kalah.
Akibatnya Manchester United masih tertahan di posisi 13 klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025 dengan 26 angka. Manchester Merah tertinggal 12 angka dari Newcastle United di posisi empat, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Liga Champions musim depan.