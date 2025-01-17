Ruben Amorim Tantang Amad Diallo Usai Hattrick di Laga Manchester United vs Southampton: Ayo Coba Lagi!

MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, menantang Amad Diallo usai hattrick di laga kontra Southampton pada pekan ke-21 Liga Inggris 2024-2025. Ia tidak mau anak asuhnya berhenti sampai di sini.

Laga Manchester United vs Southampton itu berlangsung di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Jumat (17/1/2025) dini hari WIB. Iblis Merah menang dengan skor 3-1.

Amad Diallo mengemas hattrick di laga Manchester United vs Southampton (Foto: Premier League)

Pun begitu, tuan rumah sempat tertinggal duluan lewat gol bunuh diri Manuel Ugarte (43’). Man United lantas bangkit dan melesakkan tiga gol yang semua diborong Amad (82’, 90’, 90+4’) di 10 menit akhir.

1. Tantangan

Amorim jelas senang anak asuhnya bisa mengoleksi tiga gol. Namun, ia langsung menantang Amad untuk melanjutkan performa impresif tersebut.

“Dia harus melanjutkan (performa apiknya). Di sepakbola, dalam satu hari, Anda adalah pemain yang sangat bagus. Di hari lainnya, Anda harus mencobanya lagi,” papar Amorim, dikutip dari laman resmi Man United, Jumat (17/1/2025).

“Itulah semangat yang harus kami punyai di tim ini. Kami memenangi satu (laga), mencetak tiga gol, dan harus bersiap untuk laga berikutnya,” imbuh pria asal Portugal itu.