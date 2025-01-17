Profil Amad Diallo, Bintang Baru Manchester United yang Cetak Hattrick ke Gawang Southampton di Liga Inggris 2024-2025

PROFIL Amad Diallo akan diulas Okezone dalam artikel ini. Bintang baru Manchester United tersebut sukses cetak hattrick ke gawang Southampton di Liga Inggris 2024-2025.

Penampilan Amad Diallo sendiri sukses membawa Man United meraih kemenangan. Laga rampung dengan skor 3-1.

1. Amad Diallo Jadi Pahlawan Manchester United

Ya, Amad Diallo jadi pahlawan Manchester United saat menjamu Southampton di Stadion Old Trafford pada Jumat (17/1/2025) dini hari WIB. Dia membawa Setan Merah melakukan epic comeback.

Man United dapat perlawanan sengit dari Southampton di awal laga. Mereka bahkan harus tertinggal lebih dahulu usai Manuel Ugarte cetak gol bunuh diri pada menit ke-43.

Di babak kedua, Man United sempat kesulitan jebol gawang tim tamunya hingga pertengahan laga. Hingga akhirnya, jelang-jelang akhir pertandingan, Amad Diallo jadi pembeda. Dia awalnya membawa Man United menyamakan kedudukan lewat golnya pada menit ke-82.

Selang delapan menit kemudian, atau tepatnya pada menit ke-90, Amad Diallo kembali menjebol gawang Southampton. Dia pun memastikan hattrick usai cetak gol pada menit ke-90+4.