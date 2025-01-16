Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

4 Klub Raksasa Liga Inggris yang Sudah Dibobol Anak Patrick Kluivert, Nomor 1 Manchester United

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |19:59 WIB
4 Klub Raksasa Liga Inggris yang Sudah Dibobol Anak Patrick Kluivert, Nomor 1 Manchester United
Pemain Bournemouth, Justin Kluivert. (Foto: Instagram/justinkluivert)
A
A
A

SEBANYAK 4 klub Raksasa Liga Inggris yang sudah dibobol anak Patrick Kluivert menarik untuk dibahas. Anak pelatih Timnas Indonesia yang dimaksud dalam artikel ini adalah Justin Kluivert yang tengah bermain di Liga Inggris 2024-2025 bersama Bournemouth.

Sejatinya, Kluivert memiliki empat putra yang semuanya menjadi pesepakbola. Keempat anak itu adalah Justin Kluivert, Quincy Kluivert, Shane Kluivert, dan Ruben Kluivert.

Dari keempat nama itu, hanya Justin yang memiliki karier lebih baik. Pesepakbola berusia 25 tahun itu pun sudah bermain di Bournemouth sejak musim 2023-2024 usai dibeli dari AS Roma dan kini tengah menjalani musim keduanya di Liga Inggris.

Selama dua musim terakhir ini, Justin sudah beberapa kali berjumpa klub Raksasa Liga Inggris. Ia pun mampu tampil baik hingga mencetak gol. Lantas klub mana saja yang pernah dibobol putra dari pelatih Timnas Indonesia tersebut?

Berikut 4 Klub Raksasa Liga Inggris yang Sudah Dibobol Anak Patrick Kluivert

4. Arsenal

Hasil Arsenal vs Manchester United di Liga Inggris 2024-2025 @Arsenal
Hasil Arsenal vs Manchester United di Liga Inggris 2024-2025 @Arsenal

Justin Kluivert tercatat sudah tiga kali melawan Arsenal di Liga Inggris, dua kali musim lalu dan pada musim 2024-2025 ini ia baru sekali melawan The Gunners –julukan Arsenal. Dari tiga pertemuan itu, Justin dipercaya dua kali bermain sebagai starter oleh pelatih Mikel Arteta.

Kendati demikian, baru di musim ini Justin sukses mencetak gol ke gawang Arsenal. Tepatnya pada pekan kedelapan Liga Inggris 2024-2025, Justin mencetak gol untuk membantu Bournemouth menang 2-0.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178191/timnas_malaysia-80mX_large.jpg
5 Negara ASEAN yang Alami Kenaikan Ranking FIFA per Oktober 2025, Nomor 1 Tembus Peringkat 100 Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178161/timnas_indonesia-UVCj_large.jpg
5 Pelatih Berpengalaman di Asia yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Bawa Uzbekistan ke Piala Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177906/timur_kapadze-S0Vf_large.jpg
4 Prestasi Timur Kapadze sang Calon Pelatih Timnas Indonesia, Nomor 1 Antar Uzbekistan ke Piala Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177042/timnas_indonesia-LHfy_large.jpg
7 Pemain Top Timnas Indonesia yang Masih Bisa Diandalkan untuk Kualifikasi Piala Dunia 2030, Nomor 1 Kapten Garuda!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/50/1635467/ibf-tunda-lelang-promotor-duel-bakhram-murtazaliev-vs-josh-kelly-aoq.webp
IBF Tunda Lelang Promotor Duel Bakhram Murtazaliev vs Josh Kelly
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/pelatih_selangor_fc_christophe_gamel.jpg
Pelatih Selangor FC Kirim Ancaman Serius untuk Persib Bandung
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement