4 Klub Raksasa Liga Inggris yang Sudah Dibobol Anak Patrick Kluivert, Nomor 1 Manchester United

SEBANYAK 4 klub Raksasa Liga Inggris yang sudah dibobol anak Patrick Kluivert menarik untuk dibahas. Anak pelatih Timnas Indonesia yang dimaksud dalam artikel ini adalah Justin Kluivert yang tengah bermain di Liga Inggris 2024-2025 bersama Bournemouth.

Sejatinya, Kluivert memiliki empat putra yang semuanya menjadi pesepakbola. Keempat anak itu adalah Justin Kluivert, Quincy Kluivert, Shane Kluivert, dan Ruben Kluivert.

Dari keempat nama itu, hanya Justin yang memiliki karier lebih baik. Pesepakbola berusia 25 tahun itu pun sudah bermain di Bournemouth sejak musim 2023-2024 usai dibeli dari AS Roma dan kini tengah menjalani musim keduanya di Liga Inggris.

Selama dua musim terakhir ini, Justin sudah beberapa kali berjumpa klub Raksasa Liga Inggris. Ia pun mampu tampil baik hingga mencetak gol. Lantas klub mana saja yang pernah dibobol putra dari pelatih Timnas Indonesia tersebut?

Berikut 4 Klub Raksasa Liga Inggris yang Sudah Dibobol Anak Patrick Kluivert

4. Arsenal

Justin Kluivert tercatat sudah tiga kali melawan Arsenal di Liga Inggris, dua kali musim lalu dan pada musim 2024-2025 ini ia baru sekali melawan The Gunners –julukan Arsenal. Dari tiga pertemuan itu, Justin dipercaya dua kali bermain sebagai starter oleh pelatih Mikel Arteta.

Kendati demikian, baru di musim ini Justin sukses mencetak gol ke gawang Arsenal. Tepatnya pada pekan kedelapan Liga Inggris 2024-2025, Justin mencetak gol untuk membantu Bournemouth menang 2-0.