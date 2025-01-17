Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara Mengejutkan yang Bisa Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Timnas Indonesia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |19:01 WIB
5 Negara Mengejutkan yang Bisa Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Timnas Indonesia!
Timnas Indonesia termasuk satu dari lima negara kejutan yang bisa lolos ke Piala Dunia 2026 (Foto: Okezone/Heru Haryono)
A
A
A

BERIKUT lima negara mengejutkan yang bisa lolos Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah Timnas Indonesia.

Asia mendapat tambahan jatah untuk di Piala Dunia 2026 seiring pemekaran jumlah peserta menjadi 48 tim. Dari biasanya hanya 4,5 tim yang lolos, kali ini Benua Kuning bisa mengirim hingga delapan negara!

Logo Piala Dunia 2026

Lantas, siapa saja lima negara mengejutkan yang bisa lolos Piala Dunia 2026? Simak ulasan berikut ini.

5 Negara Mengejutkan yang Bisa Lolos Piala Dunia 2026

5. Timnas UEA

Timnas UEA kalahkan Arab @uaefa

Peluang negara ini untuk mentas pertama kalinya di Piala Dunia terbuka lebar. UEA saat ini menghuni posisi tiga Grup A Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan nilai 10.

Mereka hanya berjarak tiga poin dari Timnas Uzbekistan di posisi dua. Akan tetapi, kans lolos via jalur putaran keempat pun cukup terbuka juga.

4. Timnas Yordania

Timnas Yordania REUTERS

Sama seperti UEA, peluang negara satu ini untuk mentas pertama kalinya di Piala Dunia terbuka cukup lebar. Yordania mengoleksi sembilan angka dan duduk di posisi tiga Grup B.

Mereka hanya berjarak dua poin dari Timnas Irak di posisi dua. Dengan empat laga tersisa, apa pun bisa terjadi termasuk kelolosan Yordania ke Piala Dunia.

 

Halaman:
1 2 3
      
