HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Resmi Coret 2 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong di Laga Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |17:37 WIB
Patrick Kluivert Resmi Coret 2 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong di Laga Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Patrick Kluivert (tengah) akan coret 2 pemain kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

PATRICK Kluivert resmi mencoret 2 pemain kesayangan Shin Tae-yong di laga Timnas Indonesia vs Australia di matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 20 Maret 2025 malam WIB. Dua pemain yang dimaksud adalah Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner.

1. Sanksi Akumulasi Kartu

Dua pemain ini dicoret karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Ragnar Oratmangoen telah mengoleksi dua kartu kuning selama enam kali tampil di babak ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Ragnar Oratmangoen absen lawan Australia. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Ragnar Oratmangoen absen lawan Australia. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Sementara Justin Hubner, menerima dua kartu kuning saat Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi pada Selasa, 19 November 2024. Ketiadaan dua nama ini jelas pukulan telak bagi Patrick Kluivert.

Padahal, jika Ragnar Oratmangoen dapat diturunkan, lini depan Timnas Indonesia semakin tajam karena ada Ole Romeny yang segera mendapatkan paspor Indonesia. Justin Hubner juga bisa diandalkan jika Mees Hilgers belum pulih dari cedera pada Maret 2025.

Meski absen melawan Australia, tenaga Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner bisa diandalkan saat Timnas Indonesia menjamu Bahrain di matchday delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 25 Maret 2025. Alhasil, dua nama ini disinyalir tetap dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Timnas Indonesia vs Bahrain.

Sekarang harapannya, siapa pun pemain yang dipanggil Patrick Kluivert dapat memberikan performa terbaik. Sebab, Timnas Indonesia membutuhkan hasil optimal untuk membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026.

 

