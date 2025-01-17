Jelang Timnas Indonesia vs Australia: Tak Hanya Patrick Kluivert, Tony Popovic Sibuk Cari Pemain Baru

Pelatih Timnas Australia Tony Popovic sibuk mencari pemain baru jelang hadapi Timnas Indonesia (Foto: Socceroos)

PELATIH Timnas Australia, Tony Popovic, disibukkan dengan aktivitas mencari pemain baru jelang menghadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hal yang sama tengah dihadapi oleh Patrick Kluivert di kubu Skuad Garuda.

Duel Timnas Australia vs Timnas Indonesia akan berlangsung di Sydney Football Stadium, 20 Maret 2025. Masih ada sekira dua bulan jelang laga tersebut.

1. Cari Bek Baru

Namun, Popovic kini disibukkan dengan pencarian bek baru. Hal itu dilakukan usai Harry Souttar mengalami cedera parah dan dipastikan absen lama.

Bek Sheffield United itu cedera tendon achilles dan diperkirakan absen selama 12 bulan. Itu artinya, Timnas Australia akan kehilangan Souttar di sisa empat laga Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Popovic membuka kemungkinan ada bek anyar untuk lanjutan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia mengungkapkan, bek baru nantinya harus bisa beradaptasi cepat dengan permainan Timnas Australia.

"Kami mungkin akan mendatangkan pemain lain, tetapi mereka harus berusaha keras, dan mereka harus pantas berada di Socceroos. Sejauh ini, kami telah mendatangkan beberapa pemain, dan khususnya di lini belakang," kata Popovic dilansir dari laman resmi Timnas Australia, Jumat (17/1/2025).