Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Dewa United: Maung Bandung Tertinggal 0-1

BANDUNG – Persib Bandung saat ini tertinggal 0-1 dari Dewa United di babak pertama laga pekan ke-19 Liga 1 2024-2025, pada Jumat (17/1/2025) malam WIB. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, skuad asuhan Bojan Hodak itu kini tengah tertinggal 0-1 dari tim tamu.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib Bandung mengawali pertandingan dengan menekan lini pertahanan Dewa United. Banten Warriors -julukan Dewa United- bukannya kesulitan, justru bermain berani keluar dari tekanan.

Jaja yang tampil sangat tenang berhasil membawa Dewa United keluar dari tekanan. Pada 10 menit awal babak pertama, Banten Warriors yang bermain efektif berhasil menguasai permainan.

Tak jarang, serangan berbahaya berhasil mengancam gawang yang dikawal Kevin Ray Mendoza. Bahkan, Egy Maulana Vikri sempat melepaskan tembakkan tepat sasaran ke gawang Persib Bandung.

Persib Bandung vs Dewa United. (Foto: Instagram/persib)

Memasuki menit ke-20, Maung Bandung mulai panas dan berhasil melancarkan serangan berbahaya. Tyronne del Pino dan Adam Alis menjadi motor serangan utama tim tuan rumah. Namun, Dewa United masih terlampau solid.

Jual beli serangan terjadi pada pertengahan pertandingan babak pertama. Namun, serangan yang dilancarkan Dewa United terpantau lebih efektif. Pada menit ke-30, Banten Warriors akhirnya berhasil mencetak gol.