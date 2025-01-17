Hasil Persebaya Surabaya vs Malut United di Liga 1 2024-2025: Bajul Ijo Tumbang 0-2

SURABAYA – Hasil Persebaya Surabaya vs Malut United di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/1/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 0-2 untuk Laskar Kie Raha.

Dua gol kemenangan Malut United dicetak oleh Junior Brandao (73’) dan bunuh diri Ardi Idrus (82’). Ini merupakan kekalahan kedua beruntun di Liga 1 2024-2025 bagi Persebaya.

Persebaya Surabaya vs Malut United (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

Jalannya Pertandingan

Persebaya memainkan tempo cepat di awal pertandingan babak pertama. Malut United harus menghadapi serangan beruntun, namun mereka berhasil mengantisipasinya dengan cukup baik.

Dalam tekanan, Laskar Kie Raha hanya bisa berharap serangan balik cepat. Adriano Castanheira dan Junior Brandao berkali-kali berhasil merepotkan pertahanan Bajul Ijo.

Memasuki menit ke-30, Malut United mulai berani keluar dari tekanan. Pasukan Imran Nahumarury berkali-kali memberikan ancaman kepada lini pertahanan tim tuan rumah.

Namun begitu, tidak ada gol tambahan tercipta hingga wasit meniup peluit tanda babak pertama selesai. Berlanjut pada babak kedua, Persebaya Surabaya kembali bermain agresif untuk mencuri keunggulan.

Mohammed Rashid menjadi motor serangan utama Persebaya. Pemain berdarah Palestina itu berulang kali mengirim umpan terobosan untuk membongkar pertahanan Malut United. Akan tetapi, tim tamu masih terlampau solid.

Laskar Kie Raha yang mengandalkan serangan balik sukses mengejutkan Persebaya Surabaya. Pada menit ke-73, Junior Brandao (73’) berhasil mencetak gol lewat tembakkan keras dari jarak dekat.