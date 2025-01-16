Jelang Persebaya Surabaya vs Malut United, Imran Nahumarury Berharap Pemain Asing Baru Bisa Cepat Beradaptasi

SURABAYA – Pelatih Malut United, Imran Nahumarury berharap pemain asing baru timnya bisa beradaptasi dengan cepat agar bisa tampil maksimal. Sebab laga terdekat, Imran membutuhkan jasa para pemain asing baru tersebut untuk menghadapi Persebaya Surabaya di pekan ke-19 Liga 1 2024-2025, Jumat 16 Januari 2025 sore WIB.

Pemain asing baru yang dimaksud Imran adalah Junior Brandao, Jonathan Bustos, Sony Norde, Chechu Meneses, dan Wagner Augusto alias Dida. Mereka adalah deretan pemain asing yang didatangkan Malut United untuk tampil di putaran kedua Liga 1 2024-2025.

1. Imran Bakal Andalkan Pemain Asing Baru

Imran sebagai pelatih kepala Malut United berharap para pemain tersebut bisa menunjukkan hasil dari proses adaptasi dengan baik saat bersua tuan rumah Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (27/1/2025) pukul 15.30 WIB atau 17.30 WIT.

“Para pemain asing baru sangat bekerja keras dan termotivasi untuk cepat beradaptasi. Semoga mereka bisa menerapkan strategi yang dipersiapkan dengan baik,” kata Imran, dikutip dari rilis Malut United, Kamis (16/1/2025).

Malut United. media malut united

2. Tanggapan Imran soal Kondisi Persebaya

Penampilan maksimal saat bersua skuad Bajul Ijo menjadi penting. Menurut Imran, Persebaya akan tetap menjadi tim kuat meski tanpa kehadiran beberapa pemain. Gelandang Persebaya, Francisco Rivera, disebut tidak bisa tampil karena cedera.

“Sepak bola adalah permainan kolektif. Ada atau tidak ada Rivera, Persebaya tetaplah tim kuat dengan kedalaman skuad yang bagus,” ujar Imran.

“Kami fokus pada tim sendiri. Semua pemain siap. Semoga strategi yang sudah dipersiapkan saat latihan bisa diterapkan dengan baik di pertandingan,” tutur Imran yang juga mewaspadai motivasi besar skuad Bajul Ijo usai kekalahan 1-3 dari PSS Sleman.

Persebaya di bawah asuhan pelatih Paul Munster menempati peringkat ke-2 klasemen menjelang laga kontra Malut United. Mereka menduduki posisi dua besar berkat torehan 37 poin dari 18 laga.