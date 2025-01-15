Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Resmi Dapatkan Dida, Malut United Taruh Harapan Besar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |00:05 WIB
Dida resmi gabung Malut United. (Foto: Malut United)
MALUT United resmi dapatkan Wagner Augusto Guimaraes dos Santos atau yang akrab disapa Dida. Bos Malut United, Willem D  Nanlohy, menaruh harapan besar dari kiper barunya itu.

Willem berharap Dida bisa membuat lini pertahanan timnya menjadi kukuh. Dengan begitu, hasil manis bisa diraih Malut United.

1. Dida Resmi Merapat

Dida merupakan penjaga gawang asal Brasil. Dia didatangkan dari Madura United FC melalui proses peminjaman yang rampung, Senin 13 Januari 2025.

Kehadiran kiper tersebut berdasarkan kebutuhan Laskar Kie Raha -julukan Malut United. Willem D. Nanlohy mengatakan manajemen Malut United bergerak cepat dan memastikan sang kiper segera beradaptasi pada waktunya. Hal itu agar pemain tersebut dapat segera debut.

“Sambil proses berjalan, Dida akan segera berlatih bersama tim di Surabaya. Semoga dia bisa mencapai kondisi terbaik untuk berjuang bersama kami,” ujar Willem D. Nanlohy dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Rabu (15/1/2025).

 

Halaman:
1 2
      
