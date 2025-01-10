Hasil Malut United vs Madura United di Liga 1 2024-2025: Laskar Sape Kerrab Menang 1-0 Berkat Gol Telat!

TERNATE – Hasil Malut United vs Madura United di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, Jumat (10/1/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Laskar Sape Kerrab.

Gol tunggal kemenangan Madura United dicetak Youssef Ezzejjari di menit ke-85. Hasil ini membawa mereka naik ke urutan 16 klasemen Liga 1 2024-2025.

Jalannya Pertandingan

Malut United vs Madura United (Foto: Instagram/@malutunitedfc)

Malut United dan Madura United memainkan tempo sedang pada awal babak pertama. Pasalnya, kedua tim masih berusaha mengembakan pola permainan satu sama lainnya.

Tim tuan rumah dan Madura United cukup ketat berduel di lini tengah permainan. Sebab, kedua tim berusaha menguasai jalannya laga agar lebih leluasa dalam menjalankan skema tim.

Malut United dan Madura United harus bermain imbang dengan skor 0-0 pada babak pertama. Kedua tim pasti akan berbenah diri saat turun minum agar lebih baik pada babak kedua.

Pada babak pertama, Malut United dan Madura United bermain cukup berimbang. Sebab, persentase penguasaan bola kedua tim dengan 55 persen berbanding dengan 45 persen.

Sementara itu, Malut United mencatatkan sekali tembakan tepat sasaran dan sekali tidak mengarah ke gawang. Sementara itu, Madura belum menciptakan sepakan berbahaya ke gawang Malut.