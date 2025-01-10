Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Lupakan Kegagalan Juara Paruh Musim, Persebaya Surabaya Siap Menggila di Putaran Kedua Liga 1 2024-2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |01:05 WIB
Lupakan Kegagalan Juara Paruh Musim, Persebaya Surabaya Siap Menggila di Putaran Kedua Liga 1 2024-2025
Sesi latihan Persebaya Surabaya. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
A
A
A

SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, memastikan pasukannya sudah move on dari kegagalan juara paruh musim Liga 1 2024-2025 yang direbut oleh Persib Bandung. Sebab kini Persebaya sudah fokus kembali menghadapi putaran kedua Liga 1 2024-2025 demi bisa jadi juara di akhir musim.

Posisi Bajul Ijo -julukan Persebaya- di puncak klasemen digeser Persib Bandung pada akhir putaran pertama. Tim itu kini berada di posisi kedua dengan 37 poin, sedangkan Persib di puncak klasemen dengan 39 angka.

1. Persebaya Siap Bangkit

Diego Tumbas (Foto: Persebaya Surabaya)
Diego Tumbas (Foto: Persebaya Surabaya)

Menanggapi kondisi itu, Paul Munster mengatakan Persebaya terus menambal kelemahan untuk persiapan putaran kedua. Pasalnya, mereka ingin lebih baik dari sebelumnya agar tidak terlempar dalam persaingan perebutan gelar juara di akhir musim.

"Persiapan menuju putaran kedua berjalan dengan baik. Setelah ini kami akan masuk pada latihan taktikal. Kondisi fisik sudah kembali setelah berlatih beberapa hari," kata Paul Munster dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Jumat (10/1/2025).

2. Optimis dengan Tambahan Pemain Baru

Mantan pelatih Bhayangkara FC itu memberikan dorongan kepada seluruh pemain untuk tampil maksimal dalam sesi latihan. Pasalnya, kehadiran dua pemain asing baru, Dime Dimov dan Dejan Tumbas akan membuat persaingan menembus skuad utama menjadi ketat.

 

