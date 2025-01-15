Puas, Pelatih Persebaya Surabaya Bicara soal Penampilan 2 Pemain Barunya

PELATIH Persebaya Surabaya, Paul Munster, bicara soal penampilan dua pemain barunya. Mereka adalah Dejan Tumbas dan Dime Dimov.

Paul Munster pun mengaku puas dengan penampilan Dejan Tumbas dan Dime Dimov. Secara keseluruhan, dua pemain itu dinilai bekerja apik.

1. Amunisi Baru Persebaya Surabaya

Persebaya Surabaya punya dua amunisi baru. Mereka pun sudah menjalani debutnya di Liga 1 musim 2024-2025.

Pemain baru yakni Dejan Tumbas dan Dime Dimov, didatangkan di bursa transfer paruh musim ini. Mereka sudah dimainkan di laga melawan PSS Sleman pada Sabtu 11 Januari 2025.

Dejan Tumbas tampil lebih dahulu di paruh babak kedua. Ia menggantikan Kasim Botan, sementara Dime Dimov dimainkan pada menit 79 menggantikan Kadek Raditya.

Secara keseluruhan, penampilan kedua pemain ini memuaskan. Bahkan, Dejan Tumbas sebenarnya mencetak gol memanfaatkan umpan darı Alfan Suaib, tapi sayang gol itu dianulir oleh wasit karena dianggap Dejan Tumbas berada di posisi offside terlebih dahulu.