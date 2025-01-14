Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Frustrasi Persebaya Surabaya Dikerjai Wasit, Paul Munster: Selamat Persib Bandung dan Persija Jakarta

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |02:03 WIB
Frustrasi Persebaya Surabaya Dikerjai Wasit, Paul Munster: Selamat Persib Bandung dan Persija Jakarta
Paul Munster frustrasi timnya dikerjai wasit (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

PELATIH Persebaya Surabaya, Paul Munster, memberi sinyal menyerah mengejar titel juara Liga 1 2024-2025. Setengah frustrasi, ia mengucapkan selamat kepada Persib Bandung dan Persija Jakarta.

Bajul Ijo kecewa berat dengan laga kontra PSS Sleman yang berlangsung di Stadion Manahan, Kota Solo, Sabtu 11 Januari 2025 sore WIB. Memang Persebaya kalah 1-3 dalam laga itu.

1. 2 Gol Dianulir

PSS Sleman vs Persebaya Surabaya (Foto: Persebaya Surabaya)
PSS Sleman vs Persebaya Surabaya (Foto: Persebaya Surabaya)

Namun, Persebaya tak terima dua gol yang dicetak Bruno Moreira dan Dejan Tumbas di masing-masing babak, dianulir wasit. Munster mengkritik kepemimpinan wasit Gideon Dapaherang serta wasit VAR Ginanjar Rahman Latief.

Ia makin kecewa setelah beberapa kali protes dan masukan ke PSSI dan PT LIB selaku operator tampaknya tidak mengubah banyak hal. Munster menilai Liga 1 layaknya sirkus.

"Standar dari asosiasi wasit benar-benar memalukan, ini adalah skandal lagi. Sekali lagi saya berbicara tentang hal yang sama, tidak berubah,” tukas Munster, dikutip Selasa (14/1/2025).

“Sedih karena sepakbola Indonesia memiliki pendukung besar,” imbuh pria asal Irlandia Utara itu.

 

