Prediksi Skor Getafe vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Blaugrana Targetkan 3 Poin Usai Lama Tak Menang di La Liga

PREDIKSI skor Getafe vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025 menarik untuk dibahas. Sebab laga tersebut akan menjadi momentum kebangkitan Blaugrana –julukan Barcelona– usai mereka tak pernah menang di tiga pertandingan terakhir mereka di La Liga.

Barcelona memang tengah dalam performa terbaiknya usai menjuarai Piala Super Spanyol 2025 usai mengalahkan Real Madrid 5-2 di final. Setelahnya pasukan Hansi Flick itu menang 5-1 atas Real Betis di babak 16 besar Copa del Rey 2024-2025.

1. Incar 3 Poin di Markas Getafe

Dengan dua hasil positif itu, Barcelona pun siap mengamuk di markas Getafe, yakni di Coliseum Alfonso Perez, Spanyol, pada Minggu 19 Januari 2025. Laga tersebut menjadi pertandingan pekan ke-20 Liga Spanyol 2024-2025 yang amat berarti untuk Barcelona.

Sebab seperti yang dikatakan sebelumnya, jika berbicara Liga Spanyol, maka Barcelona tengah tampil kurang baik. Sudah tiga laga terakhir mereka tak pernah menang.

Lamine Yamal buka keunggulan Barcelona atas Real Madrid

Tepatnya Barcelona sempat ditahan Real Betis 2-2, lalu kalah 0-1 dari Leganes dan tumbang 1- dari Atletico Madrid. Itulah tiga laga terakhir Liga Spanyol yang dilalui Barcelona.

Karena itu, Barcelona pun bertekad bangkit di markas Getafe untuk bisa perbaiki posisi mereka di klasemen sementara Liga Spanyol 2024-2025. Saat ini, Robert Lewandowski dan kawan-kawan bertengger di posisi ketiga dengan 38 poin, beda 5 angka dari Real Madrid di peringkat kedua.