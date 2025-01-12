Jadwal dan Link Live Streaming Barcelona vs Real Madrid di Final Piala Super Spanyol 2025 di Vision+, Klik di Sini!

JAKARTA – Supercopa de Espana alias Piala Super Spanyol 2025 memasuki babak final dengan mempertemukan dua raksasa Spanyol, yakni Real Madrid dan Barcelona. Streaming laga Barcelona vs Real Madrid dengan klik di sini.

Duel sengit ini akan digelar pada Senin, 13 Januari 2025, pukul 01:55 WIB. Tak hanya memperebutkan trofi, laga ini juga menjadi ajang pembuktian siapa yang terbaik dalam rivalitas sepanjang masa yang dikenal sebagai El Clasico.

Real Madrid melangkah dengan percaya diri setelah mengalahkan Mallorca dengan skor telak 3-0. Dengan serangan yang tajam dan pertahanan kokoh, pasukan Carlo Ancelotti membuktikan mereka masih menjadi kekuatan tak tertandingi di lapangan.

Athletic Bilbao vs Barcelona (instagram/fcbarcelona)

Sementara itu, Barcelona di bawah asuhan Xavi Hernández tidak kalah mengesankan. Blaugrana berhasil mengamankan tempat di final setelah menumbangkan Athletic Bilbao dengan skor 0-2.

Siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam duel penuh gengsi ini dan akan bawa pulang trofi kemenangan? Simak jadwal final Supercopa de Espana di sini: