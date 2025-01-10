Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Gara-Gara Cerai dengan Istri Ke-7, Roberto Carlos Terpaksa Numpang Tidur di Markas Latihan Real Madrid

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |09:56 WIB
MADRID – Legenda Tim Nasional (Timnas) Brasil, Roberto Carlos dilaporkan menumpang tidur di markas latihan Real Madrid, yang berada di kawasan Valdebebas, Spanyol. Carlos terpaksa mengungsi karena saat ini tengah dalam proses perceraian dengan istri ke-7, Mariana Luccon.

1. Roberto Carlos dalam Proses Perceraian

Dalam proses perceraian itu, diketahui tempat tinggal mereka selama ini berhak ditinggali oleh Luccon. Carlos pun yang mau tak mau keluar dari rumah pun memilih menginap di markas latihan Madrid atau biasa juga disebut Real Madric City.

“Mantan bintang Real Madrid (Roberto Carlos) dikabarkan menginap di fasilitas olahraga (Real Madrid) di tengah proses perceraiannya dengan Mariana Luccon,” bunyi laporan media Spanyol, Estadio Deportivo, dilansir dari beIN Sport, Jumat (10/1/2025).

"Proses perceraian itu membuat Luccon berhak menempati rumah utama, sementara Carlos memilih pindah ke tempat latihan Madrid di Ciudad Deportiva,” tambah laporan dari Estadio Deportivo.

Ricardo Kaka, Roberto Carlos, Cafu, dan Ronaldo Nazario
Ricardo Kaka, Roberto Carlos, Cafu, dan Ronaldo Nazario

Jadi, karena alasan perceraian itulah yang membuat Carlos pun pindah sementara ke markas latihan Madrid. Tentunya Los Blancos –julukan Madrid– membuka pintu selebar-lebarnya untuk Carlos, sebab ia adalah legenda Real Madrid.

Lantas apakah Carlos tak punya uang sampai harus menginap di markas latihan Madrid? Jawabannya tentu tidak, sebab kekayaan Carlos menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport mencapai 160 juta USD, atau sekira 2,6 triliun.

 

