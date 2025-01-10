PSBS Biak Persiapkan 4 Hal Ini Jelang Hadapi Persib Bandung

JAYAPURA – PSBS Biak mempersiapkan empat hal jelang menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-18 Liga 1 2024-2025. Sebab, mereka bertekad membalaskan kekalahan di pertemuan pertama.

Laga PSBS Biak vs Persib Bandung itu digelar di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Papua, Sabtu 11 Januari 2025 pukul 13.30 WIB. Di putaran pertama, Maung Bandung menang telak 4-1 di Jawa Barat.

1. 4 Momen

Pelatih Emral Abus membeberkan empat hal atau momen yang dipersiapkannya jelang menghadapi Persib. Keempatnya adalah bagaimana cara memenangkan pertandingan, menyerang, transisi, dan bertahan.

“Strategi awal dari kami adalah, kami datang lebih duluan, ini bagian dari strategi. Kami lebih dulu beraklimatisasi kondisi di Papua sendiri. Ini membuat kami lebih beruntung menurut teori,” kata Emral di Stadion Lukas Enembe, Jumat (10/1/2025).

2. Pernah di Persib Bandung

Selain itu, pria berusia 66 tahun tersebut juga sudah mengetahui Persib karena pernah menjadi Direktur Teknik pada 2015 dan pelatih sementara pada 2017. Kelebihan dan kekurangan tim tamu sudah dikantongi.

“Ya jelas secara posisi mereka nomor satu, tapi pasti ada kekurangan, dan itu akan kami rancang bersama-sama, bagaimana cara memenangkan pertandingan itu, bagaimana kami menyerang, bagaimana kami transisi, lalu bertahan, dan itu kami siapkan,” terang Emral.

“Tapi tidak mungkin kami beberkan cara bermain kami. Tapi yang jelas empat momen itu sudah kami siapkan, berdasarkan analisis kami sendiri,” tegasnya.

Emral mengaku sudah mengevaluasi timnya meski di laga sebelumnya berhasil mengalahkan Dewa United dengan skor 3-1. Ia juga melihat pertandingan Persib sebelumnya saat melawan Bali United.

“Lalu kami menetapkan gim model apa yang cocok, prediksi kami, analisa kami. Kalau gim model ini dijalankan anak-anak secara maksimal, Insya Allah (dapat hasil baik),” beber pria asal Sumatra Barat itu.

“Oleh karena itu para pemain tidak boleh mengutamakan selera, harus ada gim model yang disepakati dan yakin dengan gim model itu. Lalu saat kami simulasi mereka sepakat. Ini modal kami,” kata Emral.