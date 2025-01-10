PSBS Biak vs Persib Bandung, Bojan Hodak: Bagi Kami Ini Berat

JAYAPURA – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, merasa laga kontra PSBS Biak di pekan ke-18 Liga 1 2024-2025 akan berat. Selain harus melakoni laga tandang, skuadnya juga tidak komplet.

Laga PSBS Biak vs Persib Bandung itu akan dimainkan di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Papua, Sabtu 11 Januari 2025 pukul 13.30 WIB. Di putaran pertama, Maung Bandung menang telak 4-1 di kandang sendiri.

1. Berat

Beckham Putra mencetak gol di laga Persib Bandung vs Persita Tangerang (Foto: Instagram/@beckham_put7)

Sayangnya, kali ini Hodak merasa laga akan berat. Menurutnya, bermain sebagai tuan rumah akan membuat motivasi para pemain berlipat.

“Mereka memang datang dari Liga 2, tapi sejauh ini bisa bermain dengan sangat bagus,” urai Hodak dalam konferensi pers, Jumat (10/1/2025).

“Mungkin di putaran pertama sedikit tidak beruntung tapi setiap laga mereka semakin membaik. Bagi kami ini akan sangat berat,” imbuh pria asal Kroasia itu.

2. Hilang Pemain

Selain itu, lanjut Hodak, Persib juga kehilangan beberapa pemain utama. Gustavo Franca dan Beckham Putra tidak bisa dimainkan karena akumulasi. Lalu, Kevin Ray Mendoza dan Ciro Alves juga absen.

“Tapi Mateo (Kocijan) sudah kembali, Zalnando juga sudah kembali setelah dipinjamkan ke (PSIS) Semarang, jadi ada dua pemain yang membedakan tim ini (di Papua),” kata Hodak.

“Tentunya akan ada perbedaan di susunan starter, tapi bagi kami, ini jadi kesempatan pemain yang biasa berada di bench untuk membuktikan mereka layak berada di Persib. Jadi saya harap mereka bermain dengan baik, mendapat hasil yang positif karena ini bagus bagi tim,” imbuh pria berusia 54 tahun itu.