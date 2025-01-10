Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

PSBS Biak vs Persib Bandung, Bojan Hodak: Bagi Kami Ini Berat

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |20:46 WIB
PSBS Biak vs Persib Bandung, Bojan Hodak: Bagi Kami Ini Berat
Bojan Hodak merasa laga melawan PSBS Biak akan berat (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

JAYAPURA – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, merasa laga kontra PSBS Biak di pekan ke-18 Liga 1 2024-2025 akan berat. Selain harus melakoni laga tandang, skuadnya juga tidak komplet.

Laga PSBS Biak vs Persib Bandung itu akan dimainkan di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Papua, Sabtu 11 Januari 2025 pukul 13.30 WIB. Di putaran pertama, Maung Bandung menang telak 4-1 di kandang sendiri.

1. Berat

Beckham Putra mencetak gol di laga Persib Bandung vs Persita Tangerang (Foto: Instagram/@beckham_put7)
Beckham Putra mencetak gol di laga Persib Bandung vs Persita Tangerang (Foto: Instagram/@beckham_put7)

Sayangnya, kali ini Hodak merasa laga akan berat. Menurutnya, bermain sebagai tuan rumah akan membuat motivasi para pemain berlipat.

“Mereka memang datang dari Liga 2, tapi sejauh ini bisa bermain dengan sangat bagus,” urai Hodak dalam konferensi pers, Jumat (10/1/2025).

“Mungkin di putaran pertama sedikit tidak beruntung tapi setiap laga mereka semakin membaik. Bagi kami ini akan sangat berat,” imbuh pria asal Kroasia itu.

2. Hilang Pemain

Selain itu, lanjut Hodak, Persib juga kehilangan beberapa pemain utama. Gustavo Franca dan Beckham Putra tidak bisa dimainkan karena akumulasi. Lalu, Kevin Ray Mendoza dan Ciro Alves juga absen.

“Tapi Mateo (Kocijan) sudah kembali, Zalnando juga sudah kembali setelah dipinjamkan ke (PSIS) Semarang, jadi ada dua pemain yang membedakan tim ini (di Papua),” kata Hodak.

“Tentunya akan ada perbedaan di susunan starter, tapi bagi kami, ini jadi kesempatan pemain yang biasa berada di bench untuk membuktikan mereka layak berada di Persib. Jadi saya harap mereka bermain dengan baik, mendapat hasil yang positif karena ini bagus bagi tim,” imbuh pria berusia 54 tahun itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/15/51/1632701/pon-beladiri-2025-atlet-taekwondo-garbha-presisi-polri-borong-medali-xyc.webp
PON Beladiri 2025, Atlet Taekwondo Garbha Presisi Polri Borong Medali
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/16/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak.jpg
Bojan Hodak Ultimatum Persib Bandung Jelang Lawan PSBS Biak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement