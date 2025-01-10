Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Segini Harga Pasaran Terbaru Marc Klok, Pemain Persib Bandung yang Sebut Shin Tae-yong Pelatih Diktator!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |16:14 WIB
Segini Harga Pasaran Terbaru Marc Klok, Pemain Persib Bandung yang Sebut Shin Tae-yong Pelatih Diktator!
Harga pasaran Marc Klok, pemain Persib Bandung yang sebut Shin Tae-yong diktator, menarik diulas (Foto: Instagram/@marcklok)
A
A
A

SEGINI harga pasaran terbaru Marc Klok, pemain Persib Bandung yang sebut Shin Tae-yong pelatih diktator! Nominalnya cukup mengejutkan.

1. Jadi Sorotan

Marc Klok mengenakan jersey hitam spesial (Foto: Persib Bandung)
Marc Klok mengenakan jersey hitam spesial (Foto: Persib Bandung)

Nama Klok mendadak menjadi sorotan pecinta sepakbola Tanah Air. Hal ini setelah dirinya mengutarakan keresahannya tentang sosok Shin.

"Dia (Shin Tae-yong) benar-benar diktator dan dia merasa di atas tim," ujar Marc Klok kepada media ESPN.

Hal ini jelas sangat sulit diutarakan ketika STY masih menjabat sebagai pelatih karena adanya hirarki yang tercipta. Namun gelandang andalan Persib tersebut juga terkejut mengingat eks juru taktik Seongnam Ilhwa itu telah memberikan prestasi luar biasa selama menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia.

"Agak ambivalen. Di satu sisi, negara ini memberi pujian sepenuhnya untuk Shin Tae-yong, yang telah berada di sana selama sekitar lima tahun," ujar Klok.

"Pemecatannya mengejutkan masyarakat tanah air. Dia telah mencapai sesuatu untuk pengembangan para pemain dan negara," imbuh pria kelahiran Belanda itu.

2. Sosok Asing

Klok bukanlah sosok yang asing di Timnas Indonesia. Ia menjalani naturalisasi untuk bisa membela Tim Merah Putih di bawah asuhan Shin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/49/3146137/berikut_enam_pemain_jepang_yang_pernah_berkarier_di_liga_1_indonesia-HF1E_large.jpg
6 Pemain Jepang yang Pernah Berkarier di Liga 1 Indonesia, Ada yang Raih Gelar Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/49/3136620/persib_bandung_termasuk_dua_klub_liga_1_yang_berhasil_juara_back_to_back-a0Ls_large.jpg
2 Klub Liga 1 yang Pernah Juara Back To Back, Nomor 1 Persib Bandung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/49/3135711/liga_1_harus_merogoh_kocek_cukup_dalam_jika_ingin_menggunakan_wasit_eropa_seperti_michael_oliver-KlQA_large.jpg
Liga 1 Berencana Pakai Wasit Eropa, Segini Bayarannya per Pertandingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/49/3135350/pssi_sudah_punya_rencana_mendatangkan_wasit_wasit_asal_eropa_untuk_memimpin_pertandingan_liga_1-Mz81_large.jpg
PSSI Berencana Pakai Wasit Eropa di Liga 1 Musim Depan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/15/51/1632635/hasil-bwf-world-junior-championships-2025-bungkam-wakil-jepang-zaki-ubaidillah-tembus-16-besar-wcv.webp
Hasil BWF World Junior Championships 2025: Bungkam Wakil Jepang, Zaki Ubaidillah Tembus 16 Besar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/06/shin_tae_yong_resmi_dipecat_pssi_dari_kursi_pelati.jpg
Shin Tae-yong Buka Suara Soal Rumor Kembali Latih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement