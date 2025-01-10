Segini Harga Pasaran Terbaru Marc Klok, Pemain Persib Bandung yang Sebut Shin Tae-yong Pelatih Diktator!

Harga pasaran Marc Klok, pemain Persib Bandung yang sebut Shin Tae-yong diktator, menarik diulas (Foto: Instagram/@marcklok)

SEGINI harga pasaran terbaru Marc Klok, pemain Persib Bandung yang sebut Shin Tae-yong pelatih diktator! Nominalnya cukup mengejutkan.

1. Jadi Sorotan

Marc Klok mengenakan jersey hitam spesial (Foto: Persib Bandung)

Nama Klok mendadak menjadi sorotan pecinta sepakbola Tanah Air. Hal ini setelah dirinya mengutarakan keresahannya tentang sosok Shin.

"Dia (Shin Tae-yong) benar-benar diktator dan dia merasa di atas tim," ujar Marc Klok kepada media ESPN.

Hal ini jelas sangat sulit diutarakan ketika STY masih menjabat sebagai pelatih karena adanya hirarki yang tercipta. Namun gelandang andalan Persib tersebut juga terkejut mengingat eks juru taktik Seongnam Ilhwa itu telah memberikan prestasi luar biasa selama menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia.

"Agak ambivalen. Di satu sisi, negara ini memberi pujian sepenuhnya untuk Shin Tae-yong, yang telah berada di sana selama sekitar lima tahun," ujar Klok.

"Pemecatannya mengejutkan masyarakat tanah air. Dia telah mencapai sesuatu untuk pengembangan para pemain dan negara," imbuh pria kelahiran Belanda itu.

2. Sosok Asing

Klok bukanlah sosok yang asing di Timnas Indonesia. Ia menjalani naturalisasi untuk bisa membela Tim Merah Putih di bawah asuhan Shin.