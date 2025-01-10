Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Terkejut Media Vietnam soal Pernyataan Marc Klok yang Sebut Shin Tae-yong Diktator di Timnas Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |14:40 WIB
Reaksi Terkejut Media Vietnam soal Pernyataan Marc Klok yang Sebut Shin Tae-yong Diktator di Timnas Indonesia
Marc Klok menyebut Shin Tae-yong sebagai sosok diktator (Foto: Instagram/@marcklok)
A
A
A

REAKSI terkejut media Vietnam soal pernyataan Marc Klok yang sebut Shin Tae-yong diktator di Timnas Indonesia menarik untuk diulas. Sebab, hal itu menjadi fakta baru.

PSSI resmi memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia pada 6 Januari 2025. Palu pemecatan dijatuhkan dengan alasan friksi internal di tubuh Skuad Garuda.

Shin Tae-yong melatih Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (Foto: PSSI)
Shin Tae-yong melatih Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (Foto: PSSI)

1. Diktator

Shin disebut-sebut tak suka strateginya dipertanyakan oleh pemain. Sementara, sebagian besar personel Timnas Indonesia yang tumbuh dengan budaya Eropa, merasa hal tersebut bukan sesuatu yang aneh.

Kabar soal kediktatoran Shin diungkap oleh Klok. Gelandang Persib Bandung itu mengatakan, sang pelatih ingin selalu dominan di ruang ganti.

“Shin benar-benar seorang diktator dan berada di atas kelompok (mendominasi),” kata Klok, mengutip dari ESPN NL, Kamis 9 Januari 2025.

2. Terkejut

Komentar Klok itu membuat media Vietnam TheThao247 terkejut. Mereka lantas menyoroti komentar soal Shin yang dianggap diktator.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177158/patrick_kluivert_buka_suara_usai_dipecat_jadi_pelatih_timnas_indonesia-NYt4_large.jpg
Patrick Kluivert Buka Suara Usai Dipecat Jadi Pelatih Timnas Indonesia: Saya akan Selalu Bangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177155/patrick_kluivert-yCeo_large.jpg
Media Belanda Bongkar Fakta Mengejutkan soal Patrick Kluivert Usai Resmi Dipecat dari Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177141/berapa_pesangon_atau_kompensasi_patrick_kluivert_setelah_dipecat_sebagai_pelatih_timnas_indonesia-9FEU_large.jpg
Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia, Berapa Pesangon Patrick Kluivert dari PSSI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177131/berikut_lima_calon_pelatih_timnas_indonesia_pengganti_patrick_kluivert-arqW_large.jpeg
5 Calon Pelatih Timnas Indonesia Pengganti Patrick Kluivert, Nomor 1 Sudah Berikan Respons Positif
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/15/50/1632739/wba-perintahkan-kubrat-pulev-lawan-moses-itauma-untuk-perebutan-gelar-ryu.webp
WBA Perintahkan Kubrat Pulev Lawan Moses Itauma untuk Perebutan Gelar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/12/patrick_kluivert_pelatih_timnas_4.jpeg
PSSI Ternyata Sempat Ingin Pertahankan Patrick Kluivert, Tapi...
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement