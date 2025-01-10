Reaksi Terkejut Media Vietnam soal Pernyataan Marc Klok yang Sebut Shin Tae-yong Diktator di Timnas Indonesia

REAKSI terkejut media Vietnam soal pernyataan Marc Klok yang sebut Shin Tae-yong diktator di Timnas Indonesia menarik untuk diulas. Sebab, hal itu menjadi fakta baru.

PSSI resmi memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia pada 6 Januari 2025. Palu pemecatan dijatuhkan dengan alasan friksi internal di tubuh Skuad Garuda.

Shin Tae-yong melatih Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (Foto: PSSI)

1. Diktator

Shin disebut-sebut tak suka strateginya dipertanyakan oleh pemain. Sementara, sebagian besar personel Timnas Indonesia yang tumbuh dengan budaya Eropa, merasa hal tersebut bukan sesuatu yang aneh.

Kabar soal kediktatoran Shin diungkap oleh Klok. Gelandang Persib Bandung itu mengatakan, sang pelatih ingin selalu dominan di ruang ganti.

“Shin benar-benar seorang diktator dan berada di atas kelompok (mendominasi),” kata Klok, mengutip dari ESPN NL, Kamis 9 Januari 2025.

2. Terkejut

Komentar Klok itu membuat media Vietnam TheThao247 terkejut. Mereka lantas menyoroti komentar soal Shin yang dianggap diktator.